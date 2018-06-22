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"Soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz"

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş:  "Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır"

"Soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz"

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş:  "Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır"

22 Haziran 2018 Cuma 09:48
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"Soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz"

ŞANLIURFA

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul fiyat seviyesinin görüleceğini ifade etti.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yükselen veya düşen meyve ve sebze fiyatlarından hiçbir hükümetin sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Seçim arifesinde yükselen soğan, patates ve domates fiyatlarının hükümetle bir alakasının olmadığını vurgulayan Akbaş, "İstese de müdahale edemez. Yapacağı tek şey böylesi artışlara karşı ithalat izni çıkararak piyasayı dengelemektir ki ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Faruk Akbaş, soğan ve patates fiyatlarındaki yükselişin nedenlerine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl üreticinin zarar etmesi nedeniyle bu yıl tercih edilmemesi, hasat döneminde aşırı yağmur yağmasından dolayı hasat yapılamaması, bu nedenle tarladaki ürünün çürüyerek telef olması piyasanın ihtiyacının karşılanmamasına neden olmuştur. Bu nedenle yetersiz miktardaki ürüne olan talep fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. Bu konular üzerinden AK Parti hükümetini vurmak beyhude bir çabadır. Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
SoğanPatatesDomatesEnflasyonFiyat
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