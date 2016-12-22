ANKARA
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, hükümetin teşvik amacıyla, ticari araçlara getirdiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin sorunların çözüldüğünü belirterek, esnafın mevcut aracını satıp bunun bedelini yeni aracın alımında peşinat olarak kullanabileceğini bildirdi.
Apaydın, yazılı açıklamasında, ÖTV'siz araç yenileme imkanı tanıyan düzenlemenin eylül ayında yürürlüğe girmesine rağmen uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle esnafın söz konusu imkandan yararlanamadığını anımsattı.
Sorunun, Maliye Bakanlığı tarafından vergi dairelerine gönderilen yazıyla çözüldüğünü belirten Apaydın, şunları kaydetti:
"Maliye Bakanlığınca çıkarılan tebliğ esnafın önce yeni araç alıp, sonra eskisini satacağı şeklinde yorumlandı. Eski aracını satıp peşinat olarak kullanmak isteyen esnafımız yasadan yararlanamadı. Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonrasında, yasanın yürürlüğe girdiği 7 Eylül itibarıyla faaliyette bulunduğunu belgeleriyle ispatlayan tüm esnafımızın bu yasadan yararlanmasının önü açıldı. Artık esnafımız mevcut aracını satıp bunun bedelini yeni aracın alımında peşinat olarak kullanabilecek."
Düzenlemede, minibüs ve otomobil tanımından kaynaklanan sorunların da bulunduğuna işaret eden Apaydın, "16-17 koltuğu bulunup ruhsatında minibüs yazan araçlar vergi dairesinde otobüs olarak kayıtlı olduğundan bu araçların yeni bir minibüsle değiştirilmesi mümkün olamamıştı. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmede bu konuda da olumlu adımlar atıldı ve yapılan düzenlemeyle sorunlar çözüldü." ifadesini kullandı.
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