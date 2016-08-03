Şırnaklı çiftçinin başarısı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde çiftçilik yapan 44 yaşındaki M. Nuri Genç, devletten aldığı desteklerle 6 bin dönümlük arazisinde 50 çeşit ürün yetiştirerek diğer çiftçilere örnek oluyor.

İdil ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde çiftçilik yapan Genç, devletin verdiği tarımsal destek sayesinde arazisinden 2 kilometre uzakta 300 metrelik sondajla çıkardığı suyu sulama sistemi kurarak ürünlerine ulaştırdı.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin verdiği tarımsal desteklerle birçok ürün yetiştirdiklerini belirterek, çiftçilere verilen desteğin ileride bölgenin ekonomisi ve kalkınmasında büyük rol oynayacağını söyledi. 80 dönümlük alanda 13 farklı meyve yetiştirdiğini anlatan Genç, bunu sadece deneme ve misafir ikramları için kullandığını bildirdi.

Arazisinde, meyve çeşitleri ile yaklaşık 50 çeşit ürünün ekimini 6 bin dönümlük alana yaydıklarını kaydeden Genç, basit bir damlama sistemiyle çiftçilere örnek teşkil edecek bağ ve bahçeye sahip olduğunu belirtti.

"Çiftçilerimiz gelip buradaki ürünleri yerinde görerek yapmak istedikleri ürünler hakkında bilgi sahibi oluyor." diyen Genç, örnek çiftçi olarak kayısı, nar, şeftali, elma, kiraz, incir, armut, erik, yenidünya ve hurmayı sistematik bir şekilde yetiştirdiğini dile getirdi.

Üretim yapmak ve ektiğiyle para kazanmak isteyen çiftçilerin, yetiştirdiği ürünleri yerinde gördüğünü ifade eden Genç, arazisinde 50 dönüm yetişkin bağ, 20 dönüm yetişkin fıstık ağacı, 350 dönümde 2-3 yaşlarında fıstık ağacı ve 5 bin zeytin ağacı bulunduğunu vurguladı.

Zeytin ve fıstığın katma değeri yüksek ürünler olduğunu kaydeden Genç, zeytinlerden geçen yıl 500 kilogram yağ elde ettiklerini anlattı.



Yörede ilk kez patates ekti

Bölgede konum itibarıyla buğday, mercimek ve pamuk ekildiğini, toprağın da son derece verimli olduğuna dikkati çeken Genç, alternatif ürün olarak patates ektiklerini belirtti.

Yaklaşık 100 dönümlük alanda patates yetiştirdiklerini, ektikleri farklı çeşitteki ürünlerden verim alınması halinde 2 yıl içinde 5 bin kişiyi istihdam edecek kapasiteye ulaşacaklarını dile getiren Genç, şöyle konuştu:

''İlk kez yörede patatesi ektik. Uzman kişilerle yaptığımız incelemelerde güzel gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Bölgeye alternatif ürün gelmesiyle canlılık getirmeyi hedefledik. Bunun da riski vardı. 'Risk taşımamak en büyük risktir' sözü ile riski alıp ektim. İnşallah iyi sonuçlar alırız ve bölgedeki çiftçilerimiz de bizden ilham alarak bölgede patates üretimi belli bir seviyeye ulaştırır."



Hasat döneminde 5 bin kişiye istihdam

Çiftçilerin bir üründe en çok verimi nasıl elde edeceğinin dışında, istihdama yönelik de çalışması gerektiğini savunan Genç, şu bilgileri aktardı:

"İnşallah yakın zamanda 10 bin fıstık ağacı, 5 bin zeytin ağacı dokuzuncu aydan sonra hasat zamanında bölge insanını istihdam edecek kapasiteye sahip olacak. Bu 5 bin kişiye iş olanağı sağlamak anlamına geliyor ki bölge şartlarını düşündüğümüzde ciddi bir rakamdır. Bunun sonucunda buradaki mevsimlik işçiler Karadeniz ve Çukurova bölgesine gitmeden kendi bölgelerinde iş olanağına sahip olacaklar."

Genç, önder çiftçi

Şırnak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç ise örnek çiftçilerin en büyük özelliğinin, tarımsal alanda yeniliklerin sahaya yansımasında büyük lokomotif görevi üstlenmesi olduğunu anlatarak, örnek çiftçi Genç'in projelerine destek olduklarını söyledi.

"Önder çiftçimiz Genç, bölgede ilk kez denenmiş ve ürün çeşitliği anlamında önemsediğimiz patates ekmiştir. Şırnak'ın Zap ve GAP havzasında bulunması ürün çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir." diyen Kılıç, Şırnak'ın meyvecilikte potansiyeli olan bir yer olduğunu, 2015 yılında zeytin, ceviz ve fıstık olmak üzere çiftçilere 45 bin adet fidan dağıttıklarını, sonbaharda bunu 100 bin adete çıkaracaklarını sözlerine ekledi.