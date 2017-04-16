Şırnak ihracatta emin adımlarla ilerliyor

ERZURUM - AA muhabirinin Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, DAİB'in sorumluluk alanındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 17 ilde bu yılın ilk 3 ayında, 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracat gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 62 artış ile en fazla payı 65 milyon dolarla Şırnak aldı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 30 oranında artış yaşandı. Şırnak'ın bölge ihracatı içindeki payı ise yüzde 15 olarak hesaplandı.

Kentte, yerleşik firmalar tarafından son yıllarda gıda ürünlerinin yanı sıra yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

"En fazla ihracat Şırnak ilimizden"

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 3 ayında gerçekleşen ihracattaki artışın sevindirici olduğunu ve Şırnak'ın yüzde 15 oranında ihracat yaparak sorumluluk alanlarındaki iller arasında lider il olduğunu söyledi.

Bölgeden ihracatın artış trendinde olduğuna işaret eden Şengel, "DAİB'e bağlı 17 ildeki üye firmalar sayesinde yılın ilk 3 ayında 440 milyon 136 bin 916 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiş olup, bu ihracatın da yüzde 15'ine tekabül eden 65 milyon dolarlık kısmı Şırnak tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rakamla da 17 ilin yer aldığı bölgemizden en fazla ihracat yapan Şırnak oldu." diye konuştu.

Şırnak'ın yanı sıra birçok ilde de ihracatın arttığını vurgulayan Şengel, ihracat artışında sebze ve meyve gibi ürünlerin etkili olduğunu söyledi.

Şengel, "Yılın ilk üç ayında ihracatın iller bazında dağılımında Şırnak, Iğdır, Van, Ağrı, Siirt, Elazığ, Hakkari ve Batman'da ihracat artışı yaşandı. Şırnak'ta bir önceki yıla göre yüzde 62 artışla 65 milyon dolar ihracat var. İlimizde yaşanan bu ihracat artışının yoğunlukla meyve, sebze ve gıda ürünleri oluşturuyor. Şırnak, bölgenin dinamo rolü üstlenen ihracatçı firmalar sayesinde büyük bir gelime gösterdi. Irak'a yönelik yaş meyve ve sebze ihracatının çok büyük bir kısmı ise Cizre ve Silopi'deki yerleşik firmalar tarafından gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.