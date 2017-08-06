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Şirketlerin borsaya giriş engelleri kaldırılıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Finansman giderleri nedeniyle dönem karı elde edemediklerinden Borsa İstanbul’da işlem göremeyen şirketlerin önündeki engelleri kaldırıyoruz.” dedi.

Şirketlerin borsaya giriş engelleri kaldırılıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Finansman giderleri nedeniyle dönem karı elde edemediklerinden Borsa İstanbul’da işlem göremeyen şirketlerin önündeki engelleri kaldırıyoruz.” dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:33
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Şirketlerin borsaya giriş engelleri kaldırılıyor

ANKARA 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yatırım finansman giderleri nedeniyle dönem karı elde edemediklerinden Borsa İstanbul’da işlem göremeyen şirketlerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik düzenleme yaptıklarını bildirdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'da işlem görmek için başvuru yapan Yıldız Pazar (piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde) büyüklüğündeki şirketlere esneklik sağlamak amacıyla mevzuat değişikliğine gittiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Borsa Yıldız Pazarı’nda işlem görme talebiyle yapılan kotasyon başvurularında, faaliyet karı elde eden ancak finansman giderleri nedeniyle dönem zararına uğradığından bu pazarda aranan "2 yıl dönem karı elde etme" şartını sağlayamayan şirketlere kolaylık getirdiklerini belirten Şimşek, bu şirketlerin paylarının da borsada işlem görebilmesine imkan sağlayabilecek şekilde istisna uyguladıklarını kaydetti.

Şimşek, yapılan düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Borsa, şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıl ve ilgili ara dönem finansal tablolarında faaliyet karı elde etmiş olması koşuluyla; faaliyetlerine, finansman yapısına ve halka arz gelirinin kullanımına ilişkin sunacağı bilgileri dikkate alarak, 2 yıl dönem karı elde etmiş olması şartını sağlayamayan şirketlerin paylarının da Yıldız Pazar’da kota alınmasına karar verebilecek. Ayrıca Borsa, nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa payları tutarlarını faaliyet karının hesaplanmasında dikkate alabilecek. Böylece, hem son iki yıl dönem karı elde etme şartını sağlayamayan ancak faaliyet karı elde eden ihraççı şirketlerin hem de uluslararası yatırımcılara yapılan halka arzlara aracılık eden UBS, Citi Bank, JP Morgan, Merrill Lynch gibi yatırım kuruluşlarının talepleri karşılanmıştır."

"Şirketler yüksek finansman giderlerinden kurtulacak"

Şimşek, söz konusu mevzuat değişikliğiyle şirketlerin yatırımlarını banka kredisi yerine sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak finanse etmesinin sağlanacağını vurgulayarak, "Şirketlerimizi yüksek finansman giderlerinden kurtarmayı ve kar eden birer şirkete dönüşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Yatırımlarına yönelik katlandıkları kur ve faiz gibi finansman giderleri nedeniyle dönem karı elde edemedikleri için Borsa İstanbul’da işlem göremeyen ve yurt dışı borsaları araştıran şirketlerin Türk borsasına gelmelerinin önündeki engellerin, İstanbul Finans Merkezi vizyonu çerçevesinde kaldırıldığının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle şirketlerin, ülkemiz sermaye piyasalarından kaynak temin etmek suretiyle hem sermaye yapısının güçlenmesi sağlanacak hem de azalan finansman giderleri neticesinde karlılığı olumlu etkilenecektir. Böylece bu şirketler, yatırım yaparak ve istihdamı artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayabilecek. Bununla birlikte, oluşacak likiditeyle borsamız derinlik kazanacak. Ayrıca bu şirketlere yabancı kurumsal yatırımcılar da yüksek tutarda talep göstereceğinden, halka arzların yurt dışı sermaye piyasaları yerine Borsamızda yapılması neticesinde ülkemize dış kaynağın gelmesi sağlanacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
şirketBorsaEngel
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