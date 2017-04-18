Şimşek, yasakların kaldırılması için Rusya'ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet, Rusya tarafından uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını ele almak üzere bugün Moskova'ya gidecek.

Edinilen bilgiye göre, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu Türk heyeti, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşecek.

Heyetler arası görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılması gündeme getirilecek. Görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletilecek.