Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

, uluslararası yatırımcı şirketlerin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği telekonferansta, Türkiye’deki yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik teşvikler ve yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi, ekonomi ile politik gündeme ve beklentilere ilişkin soruları yanıtladı.

Hazine Müsteşarlığının açıklamasına göre, Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 75'inden fazlasını temsil eden şirketleri çatısı altında toplayan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Başbakan Yardımcısı Şimşek ile uluslararası şirketlerin Türkiye’deki ve yurt dışındaki üst düzey yöneticileri arasında dün telekonferans organize etti.

Şimşek, yaklaşık 200 uluslararası şirketin üst düzey yöneticisinin katıldığı görüşmede, Türkiye’deki yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hükümet tarafından son dönemde uygulamaya konulan teşvikler ve yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Şimşek, ekonomi ve politik mevcut gündeme ve beklentilere ilişkin soruları da yanıtladı.

AA