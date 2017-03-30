Şimşek'ten Halkbank açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV'de katıldığı programda referandum ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Şimşek, Halkbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili soruya karşılık, şunları kaydetti:

"Öyle görünüyor ki daha önce hazırlanmış bir iddianame var. Önceki dönemden kalan dosyanın genişletilmesi çabası. Çok öncesinden de Halkbank ile bütün bu konuları görüştüğümüzde, bankanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin izin verdiği çerçevede bir komşu ülke ile ticarete aracılık yaptığı net. Bunu daha önce defalarca Amerikalılara söyledik ama belli ki kendileri farklı düşünüyorlar, göreceğiz. Bugün ABD Dışişleri Bakanı burada. konu konuşulacak. Hukuk içerisinde yapılacakları New York'ta ilgili banka yapacak."

"İşlemler usulüne uygun"

"ABD yeni bir yönetime sahip. Komşu ülkelerimizin bazılarıyla ambargo veya farklı tasarruflara gidebiliyorlar." diyen Şimşek, "Önemli olan Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyinin koyduğu ilkeler çerçevesinde işini yapıp yapmadığı meselesidir. Zaman zaman bu tür farklı değerlendirmeler olabiliyor. Halkbank yönetiminin bana verdiği brifingde çok net şekilde her şey usulüne uygun, tamamen izin verilen ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemler. Dolayısıyla sürece o şekilde bakmak lazım. Görevden alınmış bir savcı var. Bu savcının FETÖ ile diyalogları içeride ve dışarıda tartışıldı. Onun asistanlarının yaptığı bir girişim, göreceğiz." diye konuştu.