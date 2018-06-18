Şimşek'ten dolar açıklaması

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman'daki temasları kapsamında, Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Mehmet Şimşek, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin soru üzerine, dolardaki dalgalanmanın 3 husustan kaynaklandığını söyledi.

Amerika'da faizlerin yükseldiğini belirten Şimşek, "Amerikan Merkez Bankası daha önce bastığı paraları şimdi piyasalardan çekiyor, yani bilanço küçültüyor. Bunun üzerine biliyorsunuz Amerika'da bir vergi reformu yapıldı. Aslında vergi reformu demek vergi indirimi, o da bütçe açığını artırdı. Artan bütçe açığını finanse etmek için Amerikan hazinesi daha çok dolar borçlanıyor. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası dolar likiditesini kısıyor, faizini yükseltiyor, bir taraftan da Amerikan hazinesi daha çok dolar talep ediyor. Bu da küresel dolar likiditesini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kaynaklı endişeleri giderdik"

Şimşek, dış kaynaklı küresel trendlerin doğal olarak herkesi etkilediğini ama Türkiye kaynaklı endişeleri giderdiklerini vurgulayarak, "Nasıl Merkez Bankası para politikasıyla normalleşmeye gitti, çok güçlü bir tepki verdi, politikayı sadeleştirdi, çok net olarak bu şu anda hem içeride hem dışarıda takdir ediliyor." dedi.

Maliye politikasına yönelik eleştirilere değinen Şimşek, "Bu yersiz çünkü AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de 12 yerel seçim, genel seçim ile referandum yapıldı. Dolayısıyla bütün bunların sonunda Türkiye bütçe açığını her zaman kontrol altında tutmuştur. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 28 gibi oldukça düşük düzeydedir. Dolayısıyla bu noktada bir kaygıya gerek yok." diye konuştu.

Şimşek, imar barışı ve borç yapılandırmasına ilişkin de "Kısa vadede bizim vaadlerin karşılığı var. Emeklimize iki ikramiye, 3600 gösterge, 65 yaş üstü aylıklar için yapılan artışın tamamının maliyeti 30 milyarın altında. Kısa vadede, 1-1,5 yıl gibi kısa bir perspektifle imar barışı ve vergi yapılandırmasından zaten bu kadar gelir hatta daha fazlası gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık sayısının azaltılması

Kamuda tasarrufun esas olduğuna işaret eden Şimşek, bu kapsamda AK Parti hükümetleri döneminde 30'un üzerinde olan bakanlık sayısı ve başbakan yardımcılıklarını azalttıklarını aktardı.

Şimşek, yeni sistemde de bakanlıkların azaltılmasına yönelik çalışma olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"8-10 bakanlık daha da azaltılabilir mi? diye bir çalışma var. Çalışma henüz açıklanmadan net bir şey söylemek istemiyorum ama eğer gerçekten söylediğimiz gibi bakanlık sayısı azaltılırsa bu her konuda kamudaki harcamaların kısılması demek. Buna ilaveten bizim bir gelir vergisi reform paketi zaten Meclis'te bekliyor. O reform vergiyi tabana yaymayı amaçlıyor. Birtakım imtiyazlar var, birtakım vergi istisnaları var. Onları kaldırıp verginin tabana yayılmasını sağlayacak mekanizmalar. Şimdi bunun sayesinde kalıcı bir şekilde o harcamayı telafi edebiliriz. Yani seçim vaadlerini telafi edebiliriz. O nedenle dedik ki 'Kamu maliyesine ilişkin endişeler yersiz, para politikalarına ilişkin endişeleri giderdik.' Dış kaynaklı bu şok, o da büyük ihtimalle çok kalıcı olmaz."

"Reform çabalarımızı hızlandıracağız"

"Seçim sonrası gerek makro ihtiyati gerekse kamu maliyesine ilişkin tedbirler ile reform çalışmaları hızlandırılacak. Bunları söyleyince genelde, '15-16 yıldır neredesiniz?' diyorlar." ifadelerini kullanan Şimşek, şunları kaydetti:

"Aslında birçok reform yapıldı. Türkiye eğer bu reformları yapmasaydı küresel krizden, Ortadoğu'daki kaostan çok daha fazla etkilenirdi. Türkiye reformlar sayesinde büyük şoklara karşı büyük dayanıklılık göstermiştir. Onun için bu reform çabalarımızı sürekli hızlandıracağız. Çünkü reform dediğiniz sürekli değişim demek. Sürekli yenilenme, sürekli bünyeyi şoklara karşı dayanıklı hale getirmek demektir. Bu konudaki çabalarımızı hızlandıracağız. Çünkü 5 yıllık yeni bir döneme gireceğiz. Türkiye inşallah yeni döneme çok daha güçlü bir şekilde girecek."