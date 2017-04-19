Şimşek, IMF-Dünya Bankası toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 21-23 Nisan'da ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve beraberindeki heyet, her yıl düzenlenen Bahar Toplantıları kapsamında, 20-21 Nisan'da yapılacak G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına iştirak edecek.

ABD'deki temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacak Şimşek, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Şimşek, bazı yatırımcı toplantılarına da katılacak.