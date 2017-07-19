Şimşek: Başarının testi, ihracat yapıp yapamadığımızdır

GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki "GAPSHOES 25. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların yeni bağlantıların kurulması için büyük fırsat olduğunu söyledi.

Gaziantep'in bu anlamda fırsatları değerlendiren önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Şimşek, uluslararası bir fuar haline gelen GAPSHOES'in daha iyiye gideceğine inandığını dile getirdi.

Şimşek, küresel olarak geçen sene 133,7 milyar dolarlık bir sektör olanayakkabıcılığın önünün açık olduğunu belirterek, sektördeki en çok ithalatı ABD'nin yaptığına işaret etti.

"Ar-Ge tasarım ve standartları yükseltmemiz lazım"

Türkiye'nin doğru stratejilerle pazardaki payını artırabileceğini ifade eden Şimşek, Türkiye'nin en çok ayakkabı ihraç ettiği ülkelerin başında Irak, Almanya, Suudi Arabistan ve Rusya'nın geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"En çok ithalat yapan ülkelere mal satmıyoruz. O yüzden bizim nitelik konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerekir. Pazar çeşitlendirmesi de bu anlamda çok kritik oluyor. Türkiye'deki üretimin 3'te 1'i ciddi şekilde sanayileşmiş. Geride kalan kısım ise yarı makineleşmiş alanda. Daha ileriye gitmek istiyorsak bu önemli olacak. Üretim alanımız, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te kümelenmiş. 20 bin firmanın kümelenmesi aslında bir anlamda iyi de... Ayakkabıcılık, ihracat potansiyeli çok yüksek bir alan ama Ar-Ge tasarım ve standartlarını yükseltmemiz lazım."

"İhracata yönelmeliyiz"

Şimşek, Gaziantep'te ayakkabıcıların dönüşüme yönelik çalışmalar yapıldığına değinerek Büyükşehir Belediyesince Taşlıca ve Körkün mahallelerine sektörün daha iyi çalışabileceği yeni bir üretim merkezi yapıldığını vurguladı.

Böylelikle sektörün altyapısının güçleneceğini ve sıçrama yapabileceğini anlatan Şimşek, hükümet olarak ayakkabıcıların da yanında olduklarını ifade etti. Mehmet Şimşek şöyle devam etti:

"Siz sadece Türkiye odaklı üretim yaparsanız, rekabet koşulları sizin için ağır olabilir. Bence başarının testi, ihracat yapıp yapamadığımızdır. O yüzden ihracata yönelmeliyiz. Bununla ilgili teşvikler zaten var. Hep birlikte sektörün gelişmesi için çabalıyoruz. Marka, kalite artışı, üniversitelerle iş birliği alanımızı geliştirmemiz gerekir. Birkaç yıl önce ülke olarak muazzam bir gelişme içerisindeyken, sonrasında ülke olarak başımıza işler açmaya çalıştılar. Özellikle 2012 sonrasında FETÖ merkezli gelişmeler, yakın coğrafyamızdaki iç karışıklıklar yaşandı. Tüm bunlara rağmen Türkiye, temelleri sağlamlaştırıldığı için gerçekten olağanüstü bir performans gösterdi. 2010-16 dönemine baktığımız zaman Çin ve Hindistan'dan sonra en güçlü büyüme gösteren ülkelerin başında yer aldık. Biz en zor şartlarda bile bu kadarını başardıysak, daha iyilerini de yaparız. Daha çok reform yaparak Türkiye'yi daha hızlı koşabilir hale getirmeliyiz. Ekonomideki direncimizi daha da artıracağız. Türkiye'nin algısını değiştirmek için inanılmaz bir kampanya yapılıyor. Çünkü Türkiye algısının bozulması için çok çalışanlar var. Başka FETÖ ve terör örgütü olmak üzere ama istikrar, bu algıyı değiştirmede büyük rol oynayacak. Dışarıdan baktığınız da şu an satın alma paritesiyle dikkati çeken bir ülkeyiz. O anlamda Türkiye ihmal edilecek bir ülke değil."

Şimşek, Türkiye'ye karşı yatırımcı algısının değişmeye başladığına işaret ederek, "Önceden 'Bu ülke zor büyür, bu zorlukları aşamaz' diyenler, şimdi daha normal konular üzerinden bizlerle diyalog kuruyorlar. Onun için ben inanıyorum ki Gaziantep'teki bu dinamizmle Türkiye'nin bu büyük resminde her sektörde başarıyı devam ettireceğiz ama önemlisi daha hızlı koşabilmek için gerekli zemini hazırlamamız." diye konuştu.