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Şimdi Davos İstanbul'a geldi

Bakan Çağlayan, ''Sayın Başbakan 'Davos'ta toplantıya katılmayacağım' demişti ve 3 yıldır da toplantıya gitmiyor. Şimdi Davos kendisi İstanbul'a geldi'' dedi.

Şimdi Davos İstanbul'a geldi

Bakan Çağlayan, ''Sayın Başbakan 'Davos'ta toplantıya katılmayacağım' demişti ve 3 yıldır da toplantıya gitmiyor. Şimdi Davos kendisi İstanbul'a geldi'' dedi.

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:31
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Şimdi Davos İstanbul'a geldi
Çağlayan, ''Sayın Başbakan 'Davos'ta toplantıya katılmayacağım' demişti ve 3 yıldır da toplantıya gitmiyor. Şimdi Davos kendisi İstanbul'a geldi. Şimdi Türkiye'de, İstanbul'da Davos toplantıları çok yüksek, yoğun bir katılımla yapılıyor. Dünyanın kalbi İstanbul'da ve Türkiye'de atıyor'' diye konuştu.

Çağlayan, şöyle devam etti:
''Bugün Türkiye küresel krizin Avrupa'yı sarstığı bir ortamda ihracatını yüzde 41 Avrupa'ya yapar hale geldi. İçe kapanık ekonomik sistem anlayışı ve yüksek enflasyon gibi, ekonomik anlamda son derece kötü performanslar Türk özel sektörünün belleğine Ar-Ge'yi, inovasyonu, teknolojiyi adeta süslü bir kelime olarak yerleştirmişti.''

Artık ülkemize gelen her yatırımı kabul etmeyeceğiz
Hükümet olarak Ar-Ge'yi olmazsa olmaz kabul ettiklerini ve 2023 yılında Gayri Safi Milli Hasılada Ar-Ge payını yüzde 3 seviyesine getirmek istediklerini söyleyen Çağlayan, ''Türkiye artık ihracatla büyüyen, ihracatla gelişen, uluslararası rekabeti en iyi şekilde yaşayan bir ülke oldu. Artık ülkemize gelen her yatırımı kabul etmeyeceğiz. Bu konuda seçici davranacağız. Gerek ulusal gerek uluslararası anlamda yüksek teknoloji, yüksek katma değer ihtiva eden sektörleri destekleyeceğiz'' şeklinde konuştu.

Bu yıl hedef 148,5 milyar dolar ihracat
Bakan Çağlayan, Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) destekleri ile Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) tarafından düzenlen ''Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü 2012'' programının gala yemeğinde ise şöyle konuştu:
''Ancak böylesine bir dönemde Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekor ihracatını gerçekleştiriyor. Geçen yıl yapmış olduğumuz 135 milyar dolar ihracatı yeterli görmeyen Türk özel sektörü, TİM, TUSKON ve diğer STK'larla birlikte inşallah bu yıl 148,5 milyar dolarlık Orta Vadeli hedefleri bitirme noktasında yoğun bir şekilde koşuşturma içindeyiz.''

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Ar-Ge Eğilimi'' konulu Türkiye-Michigan Forumu'nda yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'da yapılan Dünya Ekonomi Forumu'na ilişkin değerlendirmeler yaparak, bundan 3 yıl önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Davos'ta yapılan toplantıda ortaya koyduğu haklı tavırdan dolayı Davos'un İstanbul'a geldiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:32
Anahtar Kelimeler:
Zafer Çağlayan
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