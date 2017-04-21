Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92540
ALTIN
150.481
DOLAR
3.6431
STERLIN
4.6559
EURO
3.8981
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

Silifke'den çilek ihracatı başladı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaynar, "Bu yıl 20 bin dönüm arazide 80 bin ton üretim hedefliyoruz. Bunun en az 10-15 bin tonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Silifke'den çilek ihracatı başladı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaynar, "Bu yıl 20 bin dönüm arazide 80 bin ton üretim hedefliyoruz. Bunun en az 10-15 bin tonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz." dedi.

21 Nisan 2017 Cuma 14:42
17 Okunma
Silifke'den çilek ihracatı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda üretilen çileğin ihracatına başlandı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, çilek hasadının yoğunlaştığını, ilk ihracatın da IrakRomanyaUkraynaGürcistan ve Katar'a yapıldığını söyledi.

İlçenin, ülkenin çilek üretiminde yüzde 35, ihracatında ise yüzde 60 paya sahip olduğunu ifade eden Kaynar, şöyle konuştu:

"Bu yıl olumsuz hava koşullarından dolayı biraz etkilendik ancak ihracatın başlaması sevindirici. Bu yıl 20 bin dönüm arazide 80 bin ton üretim hedefliyoruz. Bunun en az 10-15 bin tonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz. Rusya konusunda da sevindirici haberler bekliyoruz. Çünkü Rusya bizim için büyük bir pazar. Çileğimizin de en büyük tüketicisi olan ülke. Çilek ihracatı da başlarsa bunun da üreticilerimize iyi yansıyacağına inanıyorum."

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer de ihracatın başlamasının sevindirici olduğunu belirtti. Türer, çileğin şu anda üreticiden iç pazar için kilogramı 2 liradan alındığını, ihracatlık çileğin kilogramının ise 3 lira olduğunu söyledi.

Türer, hasadın temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinMersin SilifkeSilifkeden çilek Ihracatıçilek Ihracatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı'
'Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı'
"Gayrimenkul fiyatlarında artış başlayacak"
"Gayrimenkul fiyatlarında artış başlayacak"
Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı
Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış
İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü
İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ