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Sigortada unutulan 29 milyon lirayı kimse arayıp sormadı

Hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracı nedeniyle bir hasar alacağı olup da almayı unutanlar, sigorta şirketlerinde 28,8 milyon lira bıraktı.

Sigortada unutulan 29 milyon lirayı kimse arayıp sormadı

Hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracı nedeniyle bir hasar alacağı olup da almayı unutanlar, sigorta şirketlerinde 28,8 milyon lira bıraktı.

07 Ağustos 2016 Pazar 14:55
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Sigortada unutulan 29 milyon lirayı kimse arayıp sormadı
İSTANBUL - Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı. Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.

Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor.

Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unuttu.

Unutulan bu paralar sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devredilirken, bu yıl söz konusu hesaba gelir olarak kaydedilen rakam 28 milyon 819 bin lirayı geçti.

"Güvence Hesabı, aktarılan bu paraları doğrudan gelir kaydetmektedir"
Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sigorta şirketlerinde örneğin 10 yıllık, 20 yıllık hayat poliçe yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi.

Aynı şekilde aracından dolayı bir hasar alacağı olup da bu alacağını da unutanların olduğu bilgisini veren Küçük, vatandaşların bu tür sigorta alacaklarını unutabildiğini veya vefat eden kişinin mirasçılarına ulaşılamadığını dile getirdi.

Küçük, sigorta şirketlerinin bu tür unutulan ve aranmayan paraları yılda bir kez Güvence Hesabına aktarmak zorunda olduğunun altını çizerek, "Güvence Hesabı, aktarılan bu paraları doğrudan gelir kaydetmektedir." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 14:44
Anahtar Kelimeler:
önce Vatan29 Milyon LiraSigorta
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