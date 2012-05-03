Sigara ve alkole ek vergi yok

MALATYA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Sigara, alkollü içkiler ve bazı ithal otomobiller üzerindeki vergileri geçtiğimiz sene biraz arttırdık. Şu anda gündemimizde ilave 1,5 lira vergi getirme diye bir şey söz konusu değil'' dedi.

Şimşek, Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Vekili Murat Çağrı Erdinç ile görüştü. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soru üzerine, ''Yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsunuz? Sigara, alkollü içkiler ve bazı ithal otomobiller üzerindeki vergileri geçtiğimiz sene biraz arttırdık. Şu anda gündemimizde 'ilave 1,5 lira vergi getirme' diye bir şey söz konusu değil'' diye konuştu.

Kamu giderlerinin kısıtlanacağına ilişkin çalışmalar olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de Bakan Şimşek, her yazılana inanılmaması gerektiğini söyledi. Şimşek, bazı basın yayın kuruluşlarında buna yönelik birtakım değerlendirmeler olduğunu, bunların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mali disiplini korumaya devam ettiklerini ifade eden Şimşek, giderlerde kontrolü elden bırakmadıklarını, vergi oranlarına dokunmadan, vergiyi tabana yayarak, memleketin gelirlerini artırmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

-Gider mevzuatına yönelik yasa taslağı çalışmaları-

Şimşek, giderlerin kontrollü götürülmesinin bütçeye sadık kalmakla eşdeğer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Biz bir gelir torba tasarısını meclise gönderdik. Onun bütün detaylarını kamuoyuyla paylaştık. İkinci olarak şimdi gider mevzuatına yönelik birtakım düzenlemeleri içeren bir yasa taslağının üzerinde çalışıyoruz. O taslakta, daha çok bütçe kanununu sadeleştirme, basitleştirme anlamında birtakım maddeler ilgili kanunlara taşınacak. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile ilgili, hazine mülklerinin yönetimiyle ilgili, vatandaşla olan bazı sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler olacak.''

-Futbolda ''şike davası''-

Futbolda şike iddialarına ilişkin yürütülen davanın sonuçlanmasının ardından, iddianamede adı geçen 16 takımın hesaplarının incelenip incelenmeyeceğine ilişkin soru üzerine Şimşek, ''Mükelleflerimizin hesaplarını her zaman inceleriz. Vergi mahremiyeti nedeniyle hangi mükellefimizi inceleyip incelemediğimizi, ne zaman inceleyeceğimiz konularına da girmem'' diye konuştu.

Bakan Şimşek, dolaylı vergilerin düşürülmesine ilişkin kararname taslağına da değinerek, İstanbul 2010 Kültür Başkenti'ne finansman sağlamak üzere benzine ve motorine ilave bir 1-1,5 kuruşluk vergi getirildiğini, o projeler için gerekli olan finansmanın buradan sağlandığını anımsatarak, ''O projenin gerektirdiği finansman gereği ortadan kalktığına göre bu yönde bir Bakanlar Kurulu kararının ihdas edilmesi için Başbakanlık'a yazı gönderdik. Bu konuda takdir Bakanlar Kurulu'nda'' dedi.

Bazı illeri ''Anadolu Kaplanı'' olarak nitelendiren Şimşek, ekonomik hareketliliğin olduğu bu illerin ihracatının, petrol zengini bazı ülkelerin petrol dışı ihracatından fazla olduğunu vurguladı.

-''Bebek ölüm oranlarını 9 yılda binde 9'a düşürdük''-

Milli Egemenlik Caddesi'nde bazı esnafları ziyaret ettikten sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçen Şimşek, burada yaptığı konuşmada da OECD ülkelerinin bebek ölüm oranlarını binde 30'lardan binde 9'a 30 yılda indirmesine karşılık, AK Parti'nin 9 yılda bebek ölüm oranlarını binde 28'den bin 9'a 9 yılda indirdiğini belirtti.

Kendisinin Batman milletvekili olduğunu hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu:

''Bizden önce ret, inkar siyaseti yapılmış. Bu maalesef terörü beslemiş. Terörün nemalandığı bir alan yaratılmış. Olmuş bunlar. Türkiye'nin gerçekleri. Biz geldik, elimizin tersiyle bütün bunları iteledik. Bir yandan temel hak ve özgürlük alanlarını genişletiyoruz, demokrasiyi daha ileri standartlara taşıyoruz, bir yandan da terörle mücadeleyi en güçlü bir şekilde yapıyoruz.''

Terörle mücadelenin sadece güvenlik meselesi olmadığını ifade eden Şimşek, ''Sadece olayı güvenliğe ihale etme noktasında geçmişteki yaklaşımlar başarılı olmadı. Biz bu memleketin bütün farklılıklarını birer zenginlik olarak görüyoruz'' dedi.

-Malatya Ulusal Kitap Fuarı'nı ziyaret etti-

Bakan Şimşek, AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından, beraberindekilerle birlikte Malatya Belediyesi'ni ziyaret etti. Bir süre yetkililerle görüşen Şimşek'e, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TL simgesinin bulunduğu tablo hediye etti.

Belediyeden ayrılırken 70 yaşındaki Nadire Emiroğlu isimli kadınla Kürtçe konuşan Şimşek, Emiroğlu'nun evine tapu verilmesi talebini yetkililere iletti. Bakan Şimşek, daha sonra Malatya Ulusal Kitap Fuarı'nı gezdi. Fuarı ziyaret eden öğrenciler ve yayınevi çalışanları ile sohbet eden Şimşek, kitap satın aldı.