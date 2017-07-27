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'Sicil affı' başvurusunda son gün

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sicil affı başvurularının bugün sona ereceğini belirterek, "Bütün esnaf kardeşlerimizin 27 Temmuz'u geçirmemelerini özellikle istirham ediyoruz." dedi.

'Sicil affı' başvurusunda son gün

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sicil affı başvurularının bugün sona ereceğini belirterek, "Bütün esnaf kardeşlerimizin 27 Temmuz'u geçirmemelerini özellikle istirham ediyoruz." dedi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:43
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'Sicil affı' başvurusunda son gün

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affı başvurularının bugün sona ereceğini belirterek, "Esnafımıza yönelik iyileştirmelerle beraber bütün esnaf kardeşlerimizin ve tacir kardeşlerimizin 27 Temmuz'u geçirmemelerini özellikle istirham ediyoruz." dedi.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, sicil affına ilişkin düzenlemenin 27 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini anımsattı. Bu affa ilişkin 6 aylık bir sürenin öngörüldüğünü vurgulayan Tüfenkci, 27 Temmuz'un sicil affında son gün olduğunu belirtti.

Bakan Tüfenkci, sicil affına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret erbabımız, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicilerimiz ve bireysel kredi kullanan arkadaşlarımız bu anlamıyla 27 Temmuz'a kadar sicil affına başvurabilirler. Bununla ilgili birçok sıkıntıları bankalarımız yaşatmıştı ama yapılan girişimler neticesinde bu sıkıntıların büyük bir kısmını aşmış durumdayız. Özellikle esnafımıza yönelik iyileştirmelerle beraber bütün esnaf kardeşlerimizin ve tacir kardeşlerimizin 27 Temmuz'u geçirmemelerini özellikle istirham ediyoruz çünkü bu önemli bir düzenleme ve yeni bir beyaz sayfa açmaları için faizsiz kredilerden ve teşviklerden faydalanmaları için bu önemli bir nokta. Gerek kredi kartı borcu olanların, gerekse bankalara bireysel kredi borcu olanların bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz."

"Son başvuru günleri iyi değerlendirilsin"

Tüfenkci, 4458 sayılı Gümrük Kanuna Göre Mülkiyeti Kamuya Geçirilmesine Karar Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkındaki Yönetmeliğe de değinerek, "Bu kapsamda son başvuru tarihi 31 Temmuz. Dolayısıyla sorunlu olan ve bu kapsama giren yabancı menşeli taşıtların ve soruşturma kapsamında olan taşıtların iadesi noktasında son gün 31 Temmuz. Bu tip araçları elinde bulunduran arkadaşlarımızın da vatandaşlarımızın da bu süreyi geçirmemesi gerektiğini ifade etmek gerekir. Yönetmelik kapsamında 774 araç iade edilmiş ve bu araçlardan toplam 4 milyon 470 bin 389 lira tahsil edilmiştir. Bu son günleri vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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