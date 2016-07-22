Sıcaklıklar arttı, klima satışları patladı

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, haziran ayı içerisinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandığını ifade ederek, nem oranının geçmiş yıllara göre yüksek olduğunu, böylece sıcaklığın daha fazla hissedildiğini söyledi.

Savcı, "Bu sıcak dönemin ramazan ayına isabet etmesi ve uzun saatler oruç tutulması nedeniyle iklimlendirme ürünlerine olan ilgi bir anda ciddi şekilde arttı. Bu durum belli bir tolerans dahilinde öngörüldüğü için iklimlendirme cihazları satan, montaj hizmetleri veren üyelerimiz bu duruma karşı hazırlıklı durumdaydı. Bu da çok uzun montaj bekleme dönemleri yaşanmamasını sağladı." diye konuştu.

Split klima pazarında Türkiye'de son 10 yılda klima park büyüklüğünün 7,8 milyon adet civarında olduğunu belirten Savcı, split klimalar konusunda Türkiye'nin AB içerisinde ikinci büyük pazar konumunda bulunduğunu bildirdi.

Klimalarda Yeni Enerji Etiketi Regülasyonu'nun Ocak 2014'te devreye alınması ve satılan klima cihazlarının enerji tasarruflu olması zorunluğu ile maliyet artışı yaşandığını, 2014-2015 yıllarında Türkiye pazarında küçülme olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa'nın 3. büyük klima pazarı durumuna gerilediğini bildiren Savcı, "Split klima konusunda penetrasyon oranlarının hala düşük olması Türkiye pazarının önemli bir potansiyeli olduğunu gösteriyor." dedi.

Kullanım alanı klima kapasitesini doğrudan etkiliyor

İklimSA İş Birimi Direktörü Tansu Öztorun da bu yılın ilk yarısında adet bazında duvar tipi split klima satışlarında yüzde 95, profesyonel seri klimalarda yüzde 12 ve değişken debili klimalarda yüzde 36 artış kaydettiklerini belirterek, ciroda da toplam yüzde 60'lık büyüme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Klimada fiyatların, marka, fonksiyon ve tasarım gibi kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterdiğini kaydeden Öztorun, klima seçerken, kullanım alanının büyüklüğü, konumu, yalıtımı, cephesi, bulunduğu kat ve kullanım amacı gibi özelliklerin ürünün kapasitesini doğrudan etkileyen faktörler olarak öne çıktığını söyledi.

Klima fiyatları 999-9 bin 750 lira arasında değişiyor

Klimaların en çok satıldığı iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Bursa olurken, fiyatlar da 999-9 bin 750 TL arasında, klima türleri ve enerji sınıfına göre değişiklik gösteriyor.

Bu arada, vantilatörler ve portatif hava soğutucuları da sıcak yaz günlerinde kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.