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Sıcak hava arıcıları da vurdu

Doğu Anadolu'da bir süredir etkili olan sıcak hava nedeniyle çiçeklerin kuruması bal üreticilerini mağdur etti.

Sıcak hava arıcıları da vurdu

Doğu Anadolu'da bir süredir etkili olan sıcak hava nedeniyle çiçeklerin kuruması bal üreticilerini mağdur etti.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:36
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Sıcak hava arıcıları da vurdu

KARS 

Türkiye'de yüksek rakım ve zengin florasıyla bal üretiminde önemli yere sahip Kars ile çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, çiçeklerin kurumasına ve arıların yeterince bal yapamamasına neden oldu.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir Türkiye genelince kavurucu sıcakların etkili olduğunu belirterek, sıcaklık dolayısıyla oluşan kuraklığın en çok arıcılık sektörünü etkilediğini söyledi.

Geçen yıla göre Doğu Anadolu'da bal üretiminin aşırı düştüğüne işaret eden Ertaş, "Bölgemizde her kovanın ortalama rekoltesi 17-18 kilogramdır ancak bu sene kovanda 2-3 kilo ya olur ya olmaz. Sıcaklıklar yüzünden rekoltede bu yıl yüzde 80 düşüş yaşandı, geriye kalan üretim miktarı da arıların masrafını bile çıkartmıyor. Üreticilerimize, arıların yavrulaması için bir süre yemleme yapmalarını öneriyoruz." dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 20 yıldır arıcılık yapan 44 yaşındaki İsmail Küçük de son günlerdeki aşırı kuraklığın ilçedeki bal üretimini düşürdüğünü söyledi.

Yağış olmaması ve kuraklık sebebiyle doğadaki çiçeklerin kuruması yüzünden arıların bal yapamadığını anlatan Küçük, "Yağmur olmayınca bal da olmuyor, yağmur olunca da bal geliyor diyorum. Her damlayı bir bal görüyorum, şu anda bal rekoltesi düşük." dedi.

Üreticiler yağmuru dört gözle bekliyor

Sıcak hava nedeniyle arıların bal yapımının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan Küçük, "Arı bal yapması için çiçeklere günde en az 5 sefer yapması lazım ama şimdi 2 ya da 3 sefer yapıyor. Bal rekoltesi geçen seneye göre şu anda çok düşük. Arıcı arkadaşlarla istişare yapıyoruz, hepsi yağmur bekliyor. İnşallah kısa sürede yağmur bereket getirir." diye konuştu.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde 80 kovan arı ile organik bal üretimi yapan Hikmet Yılmaz da "İlkbaharda bol yağmur yağdı ama havalar çok soğuk gittiği için çiçekler, otlar gelişmedi. Şimdi de aşırı sıcaktan dolayı otlar ve çiçekler kuruyunca rekolte düştü, eğer yağmur yağmazsa daha da düşebilir. Yani bu sene bal üretimi pek iyi görünmüyor, yağmur bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sıcak HavaArıcılarönce VatanDoğu Anadolu
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