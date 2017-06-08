Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97852
ALTIN
146.215
DOLAR
3.5451
STERLIN
4.5841
EURO
3.9751
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT EDİLDİ
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT...
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik...

SGK emekli aylıkları erken ödenecek

SSK, Emekli Sandığı ile BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylıklarının Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

SGK emekli aylıkları erken ödenecek

SSK, Emekli Sandığı ile BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylıklarının Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

08 Haziran 2017 Perşembe 11:24
49 Okunma
SGK emekli aylıkları erken ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55'inci maddesinde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların, her ay peşin olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, tarihleri, şekli ve merkezlerinin kurumca belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Ramazan Bayramı'nın 25-27 Haziran tarihlerine rastlaması dolayısıyla emekli, dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Ödemeler

Buna göre, SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24-26 Haziran tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri, tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar için 21 Haziran'da, 2 olanlar için 22 Haziran'da, 0 olanlar için 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25-28 Haziran'da ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar için 20 Haziran'da, 1 ve 3 olanlar için 21 Haziran'da, 4, 6 ve 8 olanlar için 22 Haziran'da, 0 ve 2 olanlar için 23 Haziran'da yapılacak.

Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1, 2 ve 3 Temmuz'da ödenmesi gereken aylıkları 22 Haziran'da, 4 ve 5 Temmuz'da ödenmesi gerekenlerin aylıkları da 23 Haziran'da yatırılacak.

Ayrıca kurumdan aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerin aylıkları da Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmiş olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıSGKEmekli AylıklarıEmekli Aylıkları Erken ödenecekAmazan Bayramından önce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özlü, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Bakan Özlü, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Bireysel kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
Bireysel kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
'Büyüme performansımız OECD tahminlerinin ötesinde olacak'
'Büyüme performansımız OECD tahminlerinin ötesinde olacak'
İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi
İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi
Yaprağı meyvesine rakip oldu
Yaprağı meyvesine rakip oldu
Huawei ve Vodafone Türkiye'de "TechCity2.0" projesini başlattı
Huawei ve Vodafone Türkiye'de "TechCity2.0" projesini başlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ