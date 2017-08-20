SGK'dan kayıt dışına darbe

ANKARA (AA) - Kayıt dışı istihdamla mücadeleye aralıksız devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kapsamda sosyal güvenlik denetmeleri eliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Özelikle Ağrı, Kars, Ardahan, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari gibi kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu illere yoğunlaşan kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

SGK, 2007'de yüzde 45 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, etkin mücadeleyle geçen yıl yüzde 33 seviyesine düşürdü. Kurum, kayıt dışı istihdam oranındaki her 1 puanlık azalışa karşılık 1 milyar liralık yükten kurtuldu.

Sosyal güvenlik denetmenlerince yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen kontrollerle, kayıt dışı 2 bin 330 iş yeri kayıt altına alındı, sosyal güvencesiz çalışan 9 bin 558 kişinin sigortası yapıldı.

Kurum, bu faaliyetler sayesinde 85 milyon lira prim geliri elde ederken, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere de toplam 15 milyon lira ceza kesildi.

2014'ten bu yana 500 milyon liraya yakın ceza kesildi

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Duman, AA muhabirine, bir kişinin sigortasız çalıştırılması, sigortalı olduğu halde ücretlerinin eksik ya da işçinin çalıştığı gün sayısından daha az gün sigortalı olarak kuruma bildirilmesini, kayıt dışı istihdam şeklinde nitelendirdiklerini söyledi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında SGK ve ona bağlı çalışan sosyal güvenlik denetmenlerinin büyük başarılara imza attığını dile getiren Duman, şunları kaydetti:

"2014'ten bu yana yapılan denetimler neticesinde kayıt altına alınan sigortasız işçilerin yaklaşık yüzde 90'ı, sosyal güvenlik denetmenlerince tespit edilmiştir. Bu kapsamda 70 bine yakın iş yerinde denetim faaliyeti gerçekleştirilerek 45 bin sigortasız işçi sosyal güvenlik kapsamı altına alınmıştır. Bu sürede usulsüzlüklere ilişkin olarak da işverenlere toplamda 500 milyon liraya yakın ceza kesildi."