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SGK bir Türk mucizesinin adıdır

SGK Başkanı Bağlı, "Milli geliri 10 bin dolarlık bir ülkede, bu kadar derin bir sağlık güvencesi sağlayabilmek ve bunu da ciddi bir kamu açığına sebebiyet vermeden sürdürebilmek... Buna biz Türk mucizesi diyoruz." dedi.

SGK bir Türk mucizesinin adıdır

SGK Başkanı Bağlı, "Milli geliri 10 bin dolarlık bir ülkede, bu kadar derin bir sağlık güvencesi sağlayabilmek ve bunu da ciddi bir kamu açığına sebebiyet vermeden sürdürebilmek... Buna biz Türk mucizesi diyoruz." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:43
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SGK bir Türk mucizesinin adıdır

ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "İddia ediyoruz, SGK aslında bir Türk mucizesinin adıdır. Yani kişi başına milli geliri 10 bin dolarlık bir ülkede, bu kadar geniş bir SGK kapsamında, bu kadar derin bir sağlık güvencesi sağlayabilmek ve bunu da ciddi bir kamu açığına sebebiyet vermeden sürdürebilmek... Buna biz Türk mucizesi diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği (SGU) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinide üniversitenin konferans salonunda "Sosyal Güvenlikte Son Eğilimler" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Bağlı, sosyal güvenlik uzmanlarına eğitim seviyelerini yükseltmeleri için önerilerde bulunduğunu anlattı. "Arkadaşlar, mutlaka yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi yapın. Bunun için mesai problemi çıkarmayız." diyen Bağlı, akademisyenlerle bir araya gelmenin ve onlardan geri bildirim almanın kurum için çok önemli olduğunu kaydetti.

SGK'nın mali olarak çok iyi durumda olduğunu dile getiren Bağlı, şunları kaydetti:

"İddia ediyoruz, SGK aslında bir Türk mucizesinin adıdır. Yani kişi başına milli geliri 10 bin dolar olan bir ülkede, bu kadar geniş bir SGK kapsamında, bu kadar derin bir sağlık güvencesi sağlayabilmek ve bunu da ciddi bir kamu açığına sebebiyet vermeden sürdürebilmek...Buna biz Türk mucizesi diyoruz."

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İhsan Sezal'ın da katıldığı panelde çeşitli konularda oturumlar gerçekleştirilecek. 

AA

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SGK Başkanı Bağlı
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