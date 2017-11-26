Serveti 100 milyar doları geçti

Forbes'un “Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine” göre, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Jeff Bezos'un serveti 2.3 milyar dolar artışla 100.4 milyar dolara ulaştı. En son 1999’da Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti 100 milyar doların üzerine çıkarken, Bezos tarihte bu başarıyı yakalayan ikinci kişi oldu. Gates'in serveti ise bugün itibarıyla 90 milyar dolar seviyesinde. Bezos, Gates'i 27 Temmuz’da geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuş ancak bu unvanı kazandıktan 8 saat sonra kaybetmişti. 27 Ekim'de tekrar dünyanın en zengin kişisi olan Bezos bu unvanı hala koruyor. Bugün itibariyle 571 milyar dolarlık piyasa değeriyle Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketiyken, Microsoft 642 milyar dolarla 3'üncü sırada. Uzmanlar, ABD'deki “Şükran Günü hafta sonu” ve dün devam eden “Kara Cuma” satışlarında rekor beklerken, yatırımcıların Amazon hisselerine talebinin arttığını vurguluyor.

Bezos, ABD'in en büyük e-ticaret firması olan Amazon'un hisselerinin yüzde 17'sini elinde bulundururken, şirketin hisseleri bugün yüzde 2,6 prim yaptı.