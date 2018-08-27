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Sektörel güven endeksleri azaldı

Ağustosta hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 10,7 azaldı.

Sektörel güven endeksleri azaldı

Ağustosta hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 10,7 azaldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
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Sektörel güven endeksleri azaldı

Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 4,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 10,7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 91,9 iken, ağustosta yüzde 4,2 azalarak 88 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı da azaldı.

Hizmet sektöründe, bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endekslerinde sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 4 ve hizmetlere olan talep beklentisinde yüzde 5,5 azalma görüldü.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 4 azalarak 93,4 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" arttığını ve "mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 13,2 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,8 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,1 iken ağustosta yüzde 10,7 azalarak 68,8 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu düşüş, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 8,3 azalış olarak kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Sektörü Güven EndeksiSektörel Güven Endeksleri
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