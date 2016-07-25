Sektörel güven endeksleri arttı

Hizmet sektörü güven endeksi, temmuz ayında yüzde 5,3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, haziran ayında 95,75 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 5,3 artarak, temmuz ayında 100,86'ya yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini ve hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde de hizmetlere olan talebin artacağını öngören girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, hizmetlere olan talep endeksi yüzde 2,5, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 9,1 ve iş durumu endeksi ise yüzde 3,8 arttı.

Perakende güven endeksi

Bu ayda mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,9 artarak 103,56'ya yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını ve mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe temmuzda geçen aya göre, iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 5,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,8 ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi de yüzde 3,5 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 arttı. Geçen ay 80,94 olan inşaat sektörü güven endeksi, temmuzda 82,95 değerine yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normallerinin üzerinden değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2,9 ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi de yüzde 2,2 arttı.