Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sektörel güven endeksleri arttı

Temmuzda hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,3, inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3,9 arttı.

Sektörel güven endeksleri arttı

Temmuzda hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,3, inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3,9 arttı.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 10:26
560 Okunma
Sektörel güven endeksleri arttı

 Hizmet sektörü güven endeksi, temmuz ayında yüzde 5,3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,9 artış gösterdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, haziran ayında 95,75 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 5,3 artarak, temmuz ayında 100,86'ya yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini ve hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde de hizmetlere olan talebin artacağını öngören girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, hizmetlere olan talep endeksi yüzde 2,5, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 9,1 ve iş durumu endeksi ise yüzde 3,8 arttı.

Perakende güven endeksi

Bu ayda mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,9 artarak 103,56'ya yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını ve mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe temmuzda geçen aya göre, iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 5,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,8 ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi de yüzde 3,5 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 arttı. Geçen ay 80,94 olan inşaat sektörü güven endeksi, temmuzda 82,95 değerine yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normallerinin üzerinden değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2,9 ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi de yüzde 2,2 arttı.


AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 10:27
Anahtar Kelimeler:
Hizmet SektörüTüikTürkiye İstatistik KurumuInşaat Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ