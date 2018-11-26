Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94151
ALTIN
206.609
DOLAR
5.2413
STERLİN
6.7297
EURO
5.9579
Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı
Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı
Geleneksel tamamlayıcı tedavileri sağlık turizmine kazandırıyorlar
Geleneksel tamamlayıcı tedavileri sağlık turizmine...
Asırlar sonra yeniden astronomiye hizmet edecek
Asırlar sonra yeniden astronomiye hizmet...
AL BAYRAĞIN TÜRKÜLERİ KONSERİ
AL BAYRAĞIN TÜRKÜLERİ KONSERİ
On bin yıllık buğdayla marka oluşturdu
On bin yıllık buğdayla marka...

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 5,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,3 yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 geriledi.

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 5,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,3 yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 geriledi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:05
0 Okunma
Sektörel güven endeksleri açıklandı

ANKARA 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 75,7 iken, bu ay yüzde 5,4 artarak 79,8 değerine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 8 ve yüzde 4 artarak 72, 74,4 ve 93,1 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de kasım ayında yüzde 4,3 artarak 90,7 oldu.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 14 artarak 67,6 ve 91,7 değerlerine ulaştı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 3,5 azalışla 112,9 olarak kayıtlara geçti.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, kasım ayında yüzde 3,5 azalarak 56,6 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2,5 azalarak 45,4 ve 67,7 değerlerine geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Sektörü Güven EndeksiTüik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapılandırma için 30 Kasım uyarısı
Yapılandırma için 30 Kasım uyarısı
Domates üreticisinin gözü aralıkta
Domates üreticisinin gözü aralıkta
34. İSEDAK Zirvesi için geri sayım
34. İSEDAK Zirvesi için geri sayım
Türk makarnası 154 ülkede ağızları tatlandırıyor
Türk makarnası 154 ülkede ağızları tatlandırıyor
Türk zırhlıları yola yerli motorla devam edecek
Türk zırhlıları yola yerli motorla devam edecek
'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'
'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'
'Çiftçiye destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz'
'Çiftçiye destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz'
SOCAR 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda
SOCAR 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda
Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı
Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ