Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96924
ALTIN
191.851
DOLAR
4.8929
STERLİN
6.4348
EURO
5.7426
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere Dokundu 
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere...
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme' şartı
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme'...
Çin yer gözlem uydusu fırlattı
Çin yer gözlem uydusu fırlattı

Şeker kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2018/2019 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2,7 milyon ton olarak belirlendi.

Şeker kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2018/2019 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2,7 milyon ton olarak belirlendi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:53
25 Okunma
Şeker kotaları belirlendi

ANKARA

Türkiye şeker sektöründe 2018/2019 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2,7 milyon ton olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2018/2019 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2,7 milyon ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 128 bin 250 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 5'i oranında 135 bin ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50'si glukoz olarak kullanılacak.

Özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları AŞtarafından aktarılacak.

Pancar şekerinde Türkiye Şeker Fabrikalarına 1 milyon 512 bin 600 ton A kotası, 75 bin 620 ton B kotası, Konya Şekere 435 bin 500 ton A, 21 bin 780 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 bin 800 ton A kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Keskinkılıç Gıdaya 107 bin ton A kotası, 5 bin 350 ton B kotası, Amasya ŞekerFabrikasına 74 bin 300 ton A kotası, 3 bin 720 ton B kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 63 bin ton A kotası, 3 bin 150 ton B kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 43 bin 800 ton A kotası 2 bin 190 ton B kotası tahsis edildi.

NBŞ A kotaları da Cargill Tarıma 59 bin 166 ton, Amylum Nişastaya 41 bin 994 ton, PNS Pendik Nişastaya 19 bin 188 ton, Tat Nişastaya 8 bin 678 ton, Sunar Mısıra 5 bin 974 ton olarak belirlendi.

Karar, 2018/2019 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞekerKota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonundan TANAP’a 5 milyon avro hibe
Avrupa Komisyonundan TANAP’a 5 milyon avro hibe
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Turizm geliri yüzde 30 arttı
Turizm geliri yüzde 30 arttı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak
Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak
Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 3,7 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 3,7 trilyon lira oldu
Genç çiftçiler devlet desteğiyle hayallerine kavuşuyor
Genç çiftçiler devlet desteğiyle hayallerine kavuşuyor
Enerji yatırımlarına yerli kaynak damgası
Enerji yatırımlarına yerli kaynak damgası
"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak"
"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ