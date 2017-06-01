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'Şeker'in tadı kaçtı

Şeker, yılın başından bu yana fiyatındaki yüzde 23,8'lik düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren mal oldu.

'Şeker'in tadı kaçtı

Şeker, yılın başından bu yana fiyatındaki yüzde 23,8'lik düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren mal oldu.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:48
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'Şeker'in tadı kaçtı

İSTANBUL -  Şeker, yılın başından bu yana fiyatındaki yüzde 23,8'lik düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren emtia oldu.

Başta gıda maddeleri, tarımsal ham maddeler, enerji ham maddeleri ile mineral, cevher ve metaller gibi endüstriyel girdilerin fiyatlarından oluşan emtialar; para birimleri (döviz), hisse senetleri, repo ve devlet tahvili gibi gözde yatırım araçları arasında yer alıyor.

"18 maldan 11'i yatırımcısına kazandırırken, 7'si kaybettirdi"

AA muhabirinin 18 emtianın fiyat hareketinden derlediği verilere göre, yılbaşından 31 Mayıs 2017'ye kadar geçen sürede 18 emtiadan 11'i yatırımcısına kazandırırken, 7'si kaybettirdi.

Emtia piyasasında en fazla değer kaybeden yatırım aracı ise geçen yıl yatırımcısına yüzde 28 kazandıran şeker oldu. Geçen yılı 19,51 dolardan kapatan şekerin fiyatı, 31 Mayıs itibarıyla 14,87 dolara kadar gerilerken, söz konusu emtianın yatırımcısı yüzde 23,8 zarar etti.
Şekerin ardından sırasıyla doğal gaz, nikel, Brent petrol, soya, kahve ve kakao, yatırımcısına kaybettiren emtialar arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde yatırımcısının yüzünü en çok güldüren emtia ise yüzde 20,5'lik kazançla paladyum oldu. Paladyumu alüminyum, altın, pamuk, gümüş, kurşun, mısır, platin, buğday, bakır ve çinko takip etti.

"Stok seviyelerindeki yükselişlerin ve düşüşlerin fiyatlamaya ters etkide bulunuyor"

Saxo Capital Markets Türkiye Genel Müdürü Savaş Divanlıoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, emtialarda stok seviyelerindeki yükselişlerin ve düşüşlerin fiyatlamaya ters etkide bulunduğunu, 2002 yılından beri stok seviyelerinde yükseliş veya düşüş trendi yaşanırken, şeker fiyatında düzeltmelerin görülmesinde sezon etkisinin (hava durumu) neden olduğunun söylenebileceğini ifade etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞekerFiyatEmtiaüretici
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