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'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, seçimlerden sonra kurlardaki baskının azalacağını ve enflasyonun düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, seçimlerden sonra kurlardaki baskının azalacağını ve enflasyonun düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:44
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'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Seçimden sonra kurlardaki baskının azalacağını, enflasyonun da olumlu istikamette gelişeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Özdebir, yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği geçen ayki ASO seçimlerini ve 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini değerlendirdi.

ASO'da iyi bir seçim dönemi geçirdiklerini belirten Özdebir, "Kimsenin kırılıp gücenmediği ama kötü tohumların da temizlendiği bir seçim gerçekleştirdik." diye konuştu.

Özdebir, geride kalan 5 yılın FETÖ'nün de etkisiyle kendileri açısından çok zor geçtiğini, istedikleri hiçbir şeyi doğru dürüst gerçekleştiremediklerini söyledi.

Yeni oluşan oda meclisinin daha fazla iş odaklı çalışacağını vurgulayan Özdebir, Ankara sanayisi için yapılması gerekenler olduğunu, geride kalan 5 yılın tahribatının bir an evvel giderileceğini dile getirdi.

Yeni sistemde bürokrasi azalacak

24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdebir, seçim kararı öncesi fikrini soranlara "3 Kasım 2019'a kadar Türkiye'nin operasyonlara açık olduğunu ve birtakım belirsizler icat edileceğini, bu yüzden gerek ülkeye sermaye girişi gerek Türkiye'nin itibarı ve ilişkileri açısından sıkıntılı bir dönem yaşanacağını" söylediğini aktardı.

Bu anlamda seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının yaşanacak sancılı dönemin kısaltılması açısından önemli olduğuna işaret eden Özdebir, "Seçimlerden sonra, yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle gerek Türkiye algısının düzelmesini gerek bürokrasinin azalarak karar verme süreçlerinin kısalmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, başkanlık sisteminin Türkiye'nin gündemine geçmiş yıllarda da geldiğini hatırlatarak, yeni sistemin devletin yönetimini daha yalın hale getireceğinin altını çizdi.

Yeni sistemde bakanların tek bir kişiye karşı sorumlu olacaklarına dikkati çeken Özdebir, "Bu yalın yönetimin, ülkenin yönetimini daha kolay hale getireceğini bekliyorum." ifadesini kullandı.

KGF kredilerinde boşalan limitler tekrar kullandırılmalı

Özdebir, döviz kuru ve enflasyondaki gelişmelere ilişkin de görüşlerini paylaşarak, kur hareketlerinden Türkiye'nin, özellikle de reel sektörün çok olumsuz etkilendiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde "yüksek faiz düşük kur" politikasının uygulandığını anımsatan Özdebir, "Neredeyse bir dolar bir lira olacaktı. O zaman da şikayet ediyorduk. Çünkü bir ülkenin parasının değerini o ülkenin verimliliğinin tayin etmesi lazım. ABD'nin verimliliğine eşit olmalıyız ki Türk Lirası dolar ile eşit değerde olabilsin." dedi.

Yüksek faizle aşırı değerli olan Türk Lirasının birçok işin Türkiye'de yapılabilmesini imkansız hale getirdiğini belirten Özdebir, özellikle nihai ürün üreticilerinin yurt içindeki fiyatlar uygun olmayınca Çin, Hindistan gibi ülkelerden mal aldıklarına dikkati çekti.

Özdebir, piyasada çarkların dönmeye devam etmesi adına geçen yıl Kredi Garanti Fonunun (KGF) devreye sokulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Takibe düşen alacaklarda yüzde 25 düşüş yaşandı. KGF kredileri içinde takibe düşenlerin oranı yüzde 1'in altında. Bunlar olumlu gelişmeler. Bunun devam etmesi, KGF kredilerinde boşalan limitlerin tekrar kullandırılarak sürdürülmesi lazım." diye konuştu.

Özdebir, 24 Haziran'daki seçimlerin ardından kur ve enflasyonda yaşanabilecek gelişmelere ilişkin de "Seçimden sonra kurlardaki baskının azalacağını, enflasyonun da olumlu istikamette gelişeceğini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

İmalat sanayisine pozitif ayrımcılık yapılmalı

Proje bazlı teşviklerin ekonomiye olası etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özdebir, yakın zamana kadar imalat sanayisinin hükümetin öncelikli konuları arasında yer almadığını savundu.

Özdebir, son bir yıldır imalat sanayisiyle ilgili konuların ciddi anlamda dillendirildiğine işaret ederek, "Gerek istihdam teşvikleri gerekse proje bazlı teşviklerde imalat sanayisine pozitif ayrımcılık yapılması son derece önemli ve doğru bir yol değişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Proje bazlı teşvikten yararlandırılacak yatırımlara Türkiye'nin acil ihtiyaç duyduğunun altını çizen Özdebir, söz konusu yatırımların cari açığa olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Sanayi OdasıASOFETÖ
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