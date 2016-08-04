Sebze ve meyve denetim noktaları kurulacak

Belediyeler tarafından sebze ve meyve ticaretine yönelik gerekli denetimlerin yapılabilmesi için kontrol ve denetim noktaları kurulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının, Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyelerce kurulacak kontrol ve denetim noktalarının, il ve ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışları ile şehirlerarası yollarda bulunmasına ve buraların trafik düzenini ve güvenliğini olumsuz etkilemeyecek konumda ve yapıda olmasına dikkat edilecek.

Kontrol ve denetim noktaları, mevcut güzergah üzerinde yol kenarı denetim yetkisi bulunan diğer kurumların denetim noktalarına uygun bir uzaklıkta olmak ve nakil vasıtalarının, can ve mal güvenliğini riske atmadan durabileceği ya da giriş ve çıkış yapabileceği şekilde, bu noktalarda görev yapacak personelin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmak suretiyle tesis edilecek.

Bu noktalarda gerekli her türlü teknik donanım, araç, gereç ve demirbaşlar belediyeler tarafından karşılanacak.

Belediyelerce kurulmuş ya da kurulacak kontrol ve denetim noktaları diğer kurumlarla yapılacak protokoller kapsamında ortak denetim noktası olarak kullanılabilecek.