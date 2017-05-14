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Sebze meyve ihracatı THY ile 'uçacak'

Yaş meyve sebze ihracatçıları ile Turkish Cargo arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından hava kargoyla ihracat kirazla başlayacak.

Sebze meyve ihracatı THY ile 'uçacak'

Yaş meyve sebze ihracatçıları ile Turkish Cargo arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından hava kargoyla ihracat kirazla başlayacak.

14 Mayıs 2017 Pazar 11:53
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Sebze meyve ihracatı THY ile 'uçacak'

İZMİR - Türk yaş meyve sebze ihracatçıları ile Türk Hava Yolları'nın kargo şirketi Turkish Cargo arasındaki görüşmelerde mutlu sona ulaşılması sonrası hava kargo ile ihracat, kısa süre içinde kirazla başlayacak.

Turkish Cargo yetkilileri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, İzmir'de bir araya geldi. Görüşmelerde yıllık ortalama 172 bin ton yaş meyve sebzeyi hava kargoyla göndermek istediklerini belirten ihracatçılar, Turkish Cargo'dan kapasitenin ve destinasyonların artırılmasını, taşıma maliyetlerinin yüzde 30 ila 50 arasında indirilmesini talep etti.

Görüşmelerde destinasyona göre değişen oranlarda indirim yapılması ve uçak kapasitesinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla bu yıl 35 noktaya 20 bin tona yakın taze meyve sebze taşınması planlanıyor.

Türk Hava Yollarının kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhracatçıyı destekleyecek fiyatı ön plana çıkardığımız için bu yıl meyve sebze ihracatında ciddi bir atılım yapacağız." dedi.

"Dev bir kargo operasyonuna dönüşecek"

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar da "Kiraz ile başlayıp, domates, biber, üzüm ve narenciye ile devam edecek bir süreç. Şu an küçük gibi görünen bu çalışma, önümüzdeki yıllarda dev bir kargo operasyonuna dönüşecek." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sebze Meyve IhracatıTHY
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