İstanbul Yaş Meyve-Sebze Bostan Komisyoncuları Derneği (

İSMEYDER

) Başkan Yardımcısı

Muhittin Baran

,

meyve

ve

sebze

deki

fiyat artışı

nın spekülatif olduğunu söyledi.

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma gününden bu yana İstanbul'da ulaşımda yaşanan güçlükler nedeniyle alıcının hallere gelemediğini belirtti.

Alıcı gelemediği için sıkıntı yaşadıklarını aktaran Baran, şöyle konuştu:

"Tüketiciye yansıtılan fiyatlar normalin üzerinde. Bayrampaşa Sebze Halinde, şu anda öğle saatlerine yaklaşmamıza rağmen bütün dükkanlar ağzına kadar, çakılı ürün dolu. Hepsi bir iki günde tüketilmediği zaman ya çürümeye yüz tutuyor ya da özelliğini kaybedip neticede dökülüyor. Gerçek fiyatlar ancak hava koşullarının düzelmesinden sonra ortaya çıkacak. Şu anda nihai tüketiciye tamamen spekülasyon, yani gerçek olmayan fiyatta ürün sunuluyor. Bunlar da tamamen şişirme fiyatlar."

Baran, 2012'den bu yana sebze meyve hallerine, üretilen ürünün ancak yüzde 30'unun ulaştığını ifade ederek, "Yüzde 70'i artık pazarlama kanallarıyla üretim bölgelerinden direk getirilip satılıyor. 'Halka ucuz yedireceğiz' diye bu pazarlama kanallarının, mevcut olumsuz hava şartlarını bir fırsata döndürmeye çalıştığını bütün tüketiciler ve kamuoyu görüyor." diye konuştu.

AA