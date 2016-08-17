Sberbank’ın Türkiye'ye güveni tam

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref, Rusya ve Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin, DenizBank’ın performansına da olumlu yansıyacağını söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gref, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin tekrar normale dönmeye başlamasının, DenizBank’ın da performansını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Türkiye’deki istikrarın ve sürdürülebilirliğin kendileri açısından da önemli olduğunu vurgulayan Gref, “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin zor günlerinde bile Türkiye’deki iş ortamına bakışımız değişmedi. Dolayısıyla, ilişkilerin tekrar normalleşmesi de Türkiye’deki işlerimize olumlu yansıyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Türkiye'de DenizBank'ın yüzde 99,85'lik hissesini elinde tutuyor.

DenizBank'ın konsolide bazda yılın ilk yarısında net karı 2015'in aynı dönemine göre yüzde 52 artarak, 762 milyon liraya ulaşmıştı.