Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sberbank’ın Türkiye'ye güveni tam

Sberbank Üst Yöneticisi Gref, "Rusya ve Türkiye arasındaki normalleşme süreci DenizBank’ın performansına da olumlu yansıyacak." açıklamasında bulundu.

Sberbank’ın Türkiye'ye güveni tam

Sberbank Üst Yöneticisi Gref, "Rusya ve Türkiye arasındaki normalleşme süreci DenizBank’ın performansına da olumlu yansıyacak." açıklamasında bulundu.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 16:28
909 Okunma
Sberbank’ın Türkiye'ye güveni tam

 Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref, Rusya ve Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin, DenizBank’ın performansına da olumlu yansıyacağını söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gref, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin tekrar normale dönmeye başlamasının, DenizBank’ın da performansını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Türkiye’deki istikrarın ve sürdürülebilirliğin kendileri açısından da önemli olduğunu vurgulayan Gref, “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin zor günlerinde bile Türkiye’deki iş ortamına bakışımız değişmedi. Dolayısıyla, ilişkilerin tekrar normalleşmesi de Türkiye’deki işlerimize olumlu yansıyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Türkiye'de DenizBank'ın yüzde 99,85'lik hissesini elinde tutuyor.

DenizBank'ın konsolide bazda yılın ilk yarısında net karı 2015'in aynı dönemine göre yüzde 52 artarak, 762 milyon liraya ulaşmıştı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 16:29
Anahtar Kelimeler:
SberbankHerman GrefRusyaDenizBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ