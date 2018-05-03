Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisi geçen yılın ilk 4 ayında yaklaşık 507 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu yılın aynı döneminde ihracat rakamı yüzde 17'lik artışla 595 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu 88 milyon dolarlık ihracat artışında son dönemde Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçlarını tercih eden Umman, Senegal ve Katar belirleyici oldu.

Umman'a geçen yılın ilk 4 ayında 1 milyon 588 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde rakam 70 milyon 724 bin dolara çıktı. Umman'a yapılan ihracat söz konusu dönemde yaklaşık 45 katına çıktı.

Umman, savunma ve havacılık sanayisindeki bu ihracat rakamıyla ABD ve Almanya'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi Pars araç ailesiyle kazanan FNSS, ilk teslimatlarını Kasım 2017'de gerçekleştirdi. Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, Pars III 8×8 ve Pars III 6×6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilmesi planlanıyor.

FNSS'nin dışında HAVELSAN da Umman'da ihracat başarılarına imza attı.

Katar'a Türk zırhlı ordusu

Katar'a geçen yılın 4 aylık döneminde 988 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu yılın aynı döneminde rakam yaklaşık 8 katına çıkarak 8 milyon 399 bin doları buldu.

Katar'da BMC ve Nurol Makina'ya ait zırhlı kara araçları kullanılıyor. Son olarak Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla 214 adet NMS 4X4 aracının tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştı. Şirket daha önce de Katar ile 342 adet Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı için sözleşme yapmıştı. Nurol Makina tarafından üretilen zırhlı araçlar Katar güvenlik güçlerinin envanterine girmeye başladı.

BMC de Katar'daki varlığını Mayına Karşı Korumalı ve Çok Amaçlı Zırhlı Araç Ailesi'nin üyelerinden 50 Kirpi II, 35 Amazon olmak üzere toplam 85 yeni zırhlı araç siparişiyle güçlendirmişti.

Senegal'e ihracat 69 katına çıktı

Türk savunma sanayisinin geçen yılın 4 ayında Senegal'e ihracatı 69 bin dolarla sınırlı iken bu yılın aynı döneminde rakam 4 milyon 796 bin dolara ulaştı. Bu ülkeye ihracat 69 katına çıktı.

Senegal ordusu, savunma alanında özellikle terörle mücadele kapsamında muharebe gücünü kuvvetlendirmek için Türkiye'den 25 adet Ejder Yalçın ve 4 adet toplumsal olaylara müdahale aracı Ejder TOMA satın aldı.

"Savunmanın Güçlendirilmesi ve Zırhlı Envanterin Artırılması Programı" kapsamında Jandarma Yüksek Komutanlığı kararıyla satın alınan Ejder Yalçın ve Ejder TOMA'ların teslimatları sürüyor.

3 ülke belirleyici oldu

Savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın 4 aylık döneminde Umman, Katar ve Senegal'e yaptığı ihracat 2 milyon 645 bin dolarla sınırlıyken bu yıl aynı zaman diliminde 83 milyon 919 bin dolarlık performansa ulaşıldı.

Söz konusu dönemdeki savunma ve havacılık sanayisinin 88 milyon dolarlık ihracat artışının neredeyse tamamına yakını Umman, Katar ve Senegal'a yönelik ticaretteki gelişmeden kaynaklandı.