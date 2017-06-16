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Savunmada yeni teknolojilere rekor yatırım

Savunma sanayisinde artan rekabet, yerlileştirme çabaları ve yeni teknoloji arayışları sektördeki firmaların ürün ve teknoloji geliştirmeye ayırdıkları kaynakta rekor artışı beraberinde getirdi.

Savunmada yeni teknolojilere rekor yatırım

Savunma sanayisinde artan rekabet, yerlileştirme çabaları ve yeni teknoloji arayışları sektördeki firmaların ürün ve teknoloji geliştirmeye ayırdıkları kaynakta rekor artışı beraberinde getirdi.

16 Haziran 2017 Cuma 13:01
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Savunmada yeni teknolojilere rekor yatırım

ANKARA -  Savunma sanayisinin ürün ve teknoloji geliştirme harcamalarında son dönemde görülen durgunluk geçen yıl son buldu. Bu alanda ivmenin artışa yönelmesi ileriye dönük beklentileri artırdı.

Savunma sanayinde 2015'te 904 milyon dolar olan ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları geçen yıl yüzde 39 artışla 1 milyar 254 milyon dolara ulaştı. Bu miktarın 1 milyar 144 milyon dolarlık kısmı ürün geliştirmeye, 110 milyon dolarlık bölümü teknoloji geliştirmeye ayrıldı.

Ciroya göre ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları oranı yüzde 21'i buldu.

Ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları 2012'de 772 milyon, 2013'te 927 milyon, 2014'te 887 milyon dolar olmuştu.

Ürün ve teknoloji geliştirme harcamalarının toplamındaki pozitif gelişme, öz kaynaktan yapılan harcamalara da yansıdı. 2015 yılında 287 milyon dolarda kalan bu alandaki öz kaynak harcaması, geçen yıl yüzde 79'luk artış gösterdi ve 513 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. 

Devletten 741 milyon dolarlık destek

Proje kaynakları ve teşviklerle desteklenen harcamalarda ise yüzde 20 artış kaydedildi. Bu da ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına devlet desteğinin yoğun şekilde devam ettiğini gösterdi.

Devlet söz konusu çalışmalara 2012'de 527 milyon, 2013'te 690 milyon, 2014'te 537 milyon, 2015'te 616 milyon, 2016'da 741 milyon dolarlık destek verdi.

Hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, AA muhabirine, sektördeki Ar-Ge yatırımları ve Müsteşarlığın bu konudaki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SAGA ve Ar-Ge projelerinin artarak devam edeceğinin altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"2020 ve sonrası için belirlediğimiz bir hedefimiz var, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Yeni düzenlemelerle yoğun ve hızlı Ar-Ge süreçleri tanımlamamızın en önemli sebebi de bu hedefe yönelik organize olma ihtiyacıdır. Tüm bu çalışmalar sonucu hedeflediğimiz teknolojik üstünlük, ülkemizi hem askeri hem ekonomik alanda üst seviyelere taşıyacak ve rekabet gücümüzü artıracaktır." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma SanayiiTeknolojiRekorYatırım
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