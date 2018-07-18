Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91035
ALTIN
190.054
DOLAR
4.8265
STERLİN
6.2895
EURO
5.6086
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline Aldı 
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline...
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye...
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı...
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak
Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak

Savunma ve havacılıkta Meksika fırsatı

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin bir dizi alanda Meksika'da iş yapmasına kapı aralandı.

Savunma ve havacılıkta Meksika fırsatı

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin bir dizi alanda Meksika'da iş yapmasına kapı aralandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:06
0 Okunma
Savunma ve havacılıkta Meksika fırsatı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile Meksika Havacılık Sanayi Federasyonu (FEMIA) arasında Farnborough Airshow 2018 fuarında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ ve FEMIA Genel Müdürü Luis Gerardo Lizcano tarafından imzalanan sözleşmeyle, döküm, makine imalat, saç şekillendirme, titanyum ve nikel dövme, özel proses, ısıl işlem, kaplama, montaj, kompozit ve ham madde alanlarında Meksika'nın ihtiyaçları doğrultusunda iş birliğine gidilecek.

Meksika firmaları, sözleşmeyle Türk KOBİ'lerinin kaliteli hizmet ve üretimlerinden faydalanacak.

Meksika havacılık sanayisinin önemli kuruluşları arasında yer alan FEMIA'nın Airbus, Boeing, Thales ve Honeywell'in de aralarında olduğu 100'den fazla üyesi bulunuyor.

Lizcano, imzalanan sözleşmenin bir başlangıç olduğunu ve bundan sonra birçok iş birliğini taahhüt ettiklerini belirtti.

OSSA Başkanı Ertuğ da kümelenmenin her türlü iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

OSSA, FEMIA yetkililerini 23-25 Ekim'de düzenlenecek "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri"nde ağırlayacak. Kümelenmeden bir heyet daha sonra Meksika'da FEMIA'yı ziyaret edecek.

Sektörün liderleri ve KOBİ'lerle çıkarma

OSSA, Farnborough Airshow'a, kümelenmenin yanı sıra üyelerinden EMGE, Epsilon Kompozit, Er Makina Dişli, GES, Gür Metal, MFK Makina, CNK Havacılık, CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri ve TTAF Savunma ile katılım sağladı.

KOBİ'ler, fuarda çeşitli ülkelerden firmalarla yaptıkları görüşmelerde ürün ve kabiliyetlerini anlattı, iş birliği konularını değerlendirdi. İngiltere'deki ilişkilerin geliştirilmesine önem veren OSSA da fuarda birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Fuara, Türk Hava Yolları, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin yanı sıra 20'ye yakın KOBİ katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OSTİMOSTİM Savunma Ve Havacılık KümelenmesiOSSAMeksika Havacılık Sanayi FederasyonuFEMIA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Sanayi üretimi beklentileri aştı
Sanayi üretimi beklentileri aştı
Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede
Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede
FİSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip
FİSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
İşsizlik 2 yılın ardından tek haneye geriledi
İşsizlik 2 yılın ardından tek haneye geriledi
Altında EFT dönemi başladı
Altında EFT dönemi başladı
Merkezi yönetim bütçesi 46,1 milyar lira açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi 46,1 milyar lira açık verdi
Takasbank Altın Transfer Sistemi'ni hizmete sundu
Takasbank Altın Transfer Sistemi'ni hizmete sundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ