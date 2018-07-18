Savunma ve havacılıkta Meksika fırsatı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile Meksika Havacılık Sanayi Federasyonu (FEMIA) arasında Farnborough Airshow 2018 fuarında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ ve FEMIA Genel Müdürü Luis Gerardo Lizcano tarafından imzalanan sözleşmeyle, döküm, makine imalat, saç şekillendirme, titanyum ve nikel dövme, özel proses, ısıl işlem, kaplama, montaj, kompozit ve ham madde alanlarında Meksika'nın ihtiyaçları doğrultusunda iş birliğine gidilecek.

Meksika firmaları, sözleşmeyle Türk KOBİ'lerinin kaliteli hizmet ve üretimlerinden faydalanacak.

Meksika havacılık sanayisinin önemli kuruluşları arasında yer alan FEMIA'nın Airbus, Boeing, Thales ve Honeywell'in de aralarında olduğu 100'den fazla üyesi bulunuyor.

Lizcano, imzalanan sözleşmenin bir başlangıç olduğunu ve bundan sonra birçok iş birliğini taahhüt ettiklerini belirtti.

OSSA Başkanı Ertuğ da kümelenmenin her türlü iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

OSSA, FEMIA yetkililerini 23-25 Ekim'de düzenlenecek "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri"nde ağırlayacak. Kümelenmeden bir heyet daha sonra Meksika'da FEMIA'yı ziyaret edecek.

Sektörün liderleri ve KOBİ'lerle çıkarma

OSSA, Farnborough Airshow'a, kümelenmenin yanı sıra üyelerinden EMGE, Epsilon Kompozit, Er Makina Dişli, GES, Gür Metal, MFK Makina, CNK Havacılık, CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri ve TTAF Savunma ile katılım sağladı.

KOBİ'ler, fuarda çeşitli ülkelerden firmalarla yaptıkları görüşmelerde ürün ve kabiliyetlerini anlattı, iş birliği konularını değerlendirdi. İngiltere'deki ilişkilerin geliştirilmesine önem veren OSSA da fuarda birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Fuara, Türk Hava Yolları, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin yanı sıra 20'ye yakın KOBİ katıldı.