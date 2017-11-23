Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106303
ALTIN
162.204
DOLAR
3.9036
STERLİN
5.1976
EURO
4.6248
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

Sarıeroğlu: SGK'ya kayıtlı sigortalı sayımız 15 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda." dedi.

Sarıeroğlu: SGK'ya kayıtlı sigortalı sayımız 15 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:34
23 Okunma
Sarıeroğlu: SGK'ya kayıtlı sigortalı sayımız 15 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türki̇ye İnşaat Sanayi̇ci̇leri̇ İşveren Sendi̇kasının (İNTES) "177. Geleneksel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 15 yıldır Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. 

Ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Sarıeroğlu, bazı konular üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını, bunların ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Sarıeroğlu, istihdamın Türkiye'nin en önemli konusu olduğunu ve işsizlik oranının azaldığını ifade etti.

"TÜİK rakamlarıyla SGK istatistikleri çok uyumlu"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinin uyumlu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında yükselme, işsizlik oranında ise azalma olduğunu belirtti.

Sarıeroğlu, "Pozitif bir süreç var. Bu pozitif süreci pozitif söylemlerle inşallah hep birlikte ülke olarak nasıl daha ileriye götürebilirizin gayreti olmalı. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak verilecek her türlü katkıya da açığız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli istihdam seferberliği başlatıldığını ve bu konunun birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, "Kabul etseler de etmeseler de milli istihdam seferberliği ülkemizin gayretli, azimli iş dünyası temsilcileri sayesinde büyük bir başarı sağlamıştır. Bu alkışlanan başarı için işverenlerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

İş gücü verilerinin Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda. Bu verdiğim rakam, kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer hepsi dahil rakamlar. Ocak 2017'den Eylül 2017'ye kadar istihdamdaki artışımız kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer dahil 1 milyon 700 bin kişi. Diğer taraftan kamu-özel rakamlara baktığımız zaman yani stajyerlerle, çırakları çıkardığımızda uzun vadeli sigortalı, SGK'ya kayıtlı 4A kapsamındaki sigortalı sayımızın da 1 milyon 400 bin kişi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ağustos ayına göre eylül ayına geldiğimizde sigortalı sayımızda 282 bin kişilik bir artış sağlanmıştır. Bu rakamlar ülkemiz çalışma hayatında her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz ay ertelediğimiz primler vardı. Bununla ilgili de SGK olarak uzun süreden beri gerçekten yüksek bir performans oranı, prim toplama, primleri tahsil etme konusunda çok yüksek bir orana da ulaştığımızı ifade etmek istiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
İNTESSGKJülide Sarıeroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altında yeni rekorlar bekleniyor
Altında yeni rekorlar bekleniyor
Marmarabirlik taneyle zeytin satacak
Marmarabirlik taneyle zeytin satacak
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Elektrikte kapasite artıyor
Elektrikte kapasite artıyor
Altının gramı rekorlara devam ediyor
Altının gramı rekorlara devam ediyor
Atıklarda 30 milyar dolar saklı
Atıklarda 30 milyar dolar saklı
Altını yastık altına girmeden topluyoruz
Altını yastık altına girmeden topluyoruz
Bürokrat baret taktı, firma ziyaretine gitti
Bürokrat baret taktı, firma ziyaretine gitti
Bakan Zeybekci'den kadın girişimcilere müjde
Bakan Zeybekci'den kadın girişimcilere müjde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ