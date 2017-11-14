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Saray Bisküvi İnovaLİG Finali'ne Kalan 10 Şirketten Biri Oldu

Bir Saray Holding markası olan Saray Bisküvi, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG 2017'de, yüzlerce şirketi geride bırakarak "İnovasyon Organizasyon ve Kültürü" kategorisinde ilk 10'a girerek finale kalmayı başardı.

Saray Bisküvi İnovaLİG Finali'ne Kalan 10 Şirketten Biri Oldu

Bir Saray Holding markası olan Saray Bisküvi, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG 2017'de, yüzlerce şirketi geride bırakarak "İnovasyon Organizasyon ve Kültürü" kategorisinde ilk 10'a girerek finale kalmayı başardı.

14 Kasım 2017 Salı 14:11
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Saray Bisküvi İnovaLİG Finali'ne Kalan 10 Şirketten Biri Oldu

Türkiye’nin sevilen atıştırmalık markası Saray Bisküvi, ülkemizin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG 2017’de finale kalmayı başardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2014 yılından beri gerçekleştirilen İnovaLİG’de 965 şirketi geride bırakan Saray Bisküvi, "İnovasyon Organizasyon ve Kültürü" kategorisinde ilk 10'a girerek finalistler arasına adını yazdırdı

Şirketlere hem inovasyon yetkinliklerini ölçme hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı sunan İnovaLİG, inovasyon yönetiminin yaygınlaştırılması ve farkındalık yaratılması açısından da büyük önem taşıyor. Sektörde rakiplerinden farklılaşarak kendine özgü stratejilerle ilerleyen Saray Bisküvi, tüm iş süreçlerinde inovasyona, sürdürülebilirliğe, kaliteye önem veriyor. Tüketicilere verdiği güven, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve inovatif ürünleriyle sektörde öne çıkan Saray Bisküvi; Turquality, INOSUIT gibi projelerde yer alarak inovasyon yol haritasını belirliyor, çizdiği uzun vadeli stratejilerle tüm dünyada lider bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.

Saray Bisküvi’nin inovasyona dönük süreçleri özümsemiş bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Saray Holding Pazarlama Direktörü Gülnur Uluğ, şunları söyledi: “Uzun yıllardır, inovasyon bilinciyle çalışan bir marka olarak İnovaLİG finalinde yarışmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünyadaki teknolojik değişim hızına baktığımızda inovasyonun artık bir gereklilik olduğunu görüyoruz. Şirketimizde inovasyon kültürüne sahip bir iklimi yaymak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Beyaz ve mavi yaka tüm çalışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz eğitimler sayesinde inovasyon yapılacak farklı alanları keşfettik. İnovasyonu destekleyen projelerimize çalışanlarımızın katılımı her geçen gün artıyor. Bu da bize inovasyonun kalıcılığını sağlama anlamında da önemli adımlar attığımızı gösteriyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Saray BisküviSaray Bisküvi İnovaLİG Finali
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