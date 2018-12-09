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Şanlıurfa'ya sera yatırımı

Şanlıurfa'ya 100 milyon dolarlık sera yatırımı

Şanlıurfa'ya sera yatırımı

Şanlıurfa'ya 100 milyon dolarlık sera yatırımı

09 Aralık 2018 Pazar 09:45
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Şanlıurfa'ya sera yatırımı

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesiyle birçok alanda gelişme kaydeden Şanlıurfa'da, Türk ve Kuveytli iş adamlarınca 100 milyon dolarlık sera yatırımı gerçekleştiriliyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) hayata geçirilmesiyle birçok alanda gelişme kaydeden Şanlıurfa'da, Türk ve Kuveytli iş adamlarınca 100 milyon dolarlık sera yatırımı gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP ve hükümetin son yıllarda verdiği teşvikler sayesinde kentte, seracılık da önemli ölçüde ilerledi.

Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, 2000 yılında bir köylünün arazisinde jeotermal su kaynağı bulunmasının ardından gelişen seracılığın yeni projelerle daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle üretilen, başta salkım domates ve diğer sebzeler, yurt içi ve dışına pazarlanıyor. İç mekan süs bitkilerinin de yetiştirildiği ve zamanla 500 dekara ulaşan jeotermal sera alanının, 2023'e kadar 5 bin dekara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan kent, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle de yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor.

Bu kapsamda, Karaali bölgesinde Kuveytli iş adamlarının ortaklığıyla bin dekarlık alanda yaklaşık 100 milyon dolarlık sera yatırımı yapılarak, Körfez ülkelerine ihracat planlıyor. Yürütülecek çalışmaların istihdama da katkı sağlaması öngörülüyor.

"Seralar güneşten elektrik üretecek"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, jeotermal enerjinin seracılıkta çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu sayede sektörün geliştiğini anlattı.

Sera ürünlerinin ülkenin ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu ifade eden Yanmaz, bu anlamda ihracata yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Müslüm Yanmaz, Şanlıurfa'da jeotermal enerji, güneş, tarım arazisi ve işçi sıkıntısı olmadığını, bundan dolayı bölgenin her anlamda cazibe merkezi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da jeotermal enerjiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Altta jeotermal potansiyel, üstte güneşimiz ve Harran Ovası var. Altta jeotermal potansiyel, üstte güneşimiz ve Harran Ovası var. Bu anlamda Kuveytli yatırımcılarla ortak olarak Karaali bölgesinde yaklaşık 100 milyon dolara bin dekarlık alanda sera yatırımı yapıyoruz. Onun çalışmalarına başladık. Bir süre önce Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet Kuveyt'e gitti. Biz de söz konusu projeyi gönderdik. O projenin yapılabilmesi adına iyi niyet anlaşması yapıldı. Şimdi Jeotermal Sera Holding AŞ'yi kuruyoruz. Türkiye'de hiç yapılmamış, örneği olmayan, üretici birliği alanındaki bu yatırımı gerçekleştirip, sürdürülebilir tarım ve güneş enerjisinden faydalanacağız. Cam seraların belli kısmında güneş panelleri kullanacağız. Burada jeotermalle birlikte kendi enerjimizi üretip doğal, çevreci ve özellikle büyük marketlerin istediği ürün desenini yetiştireceğiz."

"Hedef Körfez ülkeleri"

Yörede seracılık açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Yanmaz, bir aksilik çıkmazsa şirketin temelini en kısa zamanda atmayı planladıklarını söyledi.

Müslüm Yanmaz, ihracatta önceliklerinin Körfez ülkeleri olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah kısa bir süre içinde projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'de güneş ve jeotermal enerjinin kullanıldığı bin dekar alanda, tek markayla üretim yapıp Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSera Yatırımı
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