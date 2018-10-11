Şanlıurfa'da güneşe yatırım sevinci

Şanlıurfa'da, güneş enerjisine yapılacak yaklaşık 500 milyon dolarlık dev yatırım, hem bölge çiftçisinin güneşten alacağı elektrik enerjisini verimli topraklarla buluşturmasını kolaylaştıracak hem de ciddi bir istihdam kapısı oluşmasını sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle, yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli de bünyesinde barındırıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2) projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine, yaklaşık maliyeti 500 milyon dolar olan 500 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine inşa edilecek santral, Türkiye'nin ikinci büyük santrali olma özelliğini taşıyacak.

Şu ana kadar bölge genelinde ayrı ayrı yerlerde olan toplam 250 megavat civarındaki kapasitenin iki katı büyüklüğündeki santral, aynı zamanda Güneydoğu'nun da GES lokomotifi olarak ön plana çıkacak.

Dev yatırımın hayata geçmesi için projenin ihale süreci devam ediyor. Son tekliflerin 31 Ocak 2019 tarihinde saat 12.00'ye kadar alınacağı ihaleye şirketler, konsorsiyum veya iş ortaklığı şeklinde katılabilecek. Kilovatsaat başı 6,5 dolar/centten açılacak ihaleyi kazanan firmanın sahayı 24 ay içerisinde hazırlaması, 60 ay içerisinde de elektrik üretimine başlaması gerekecek.

Söz konusu santral yılda 1 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, yaklaşık 300 bin hanenin elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek.

Özellikle verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, sulamada kullanılan enerjinin direkt güneşten alınmasına imkan tanıyacak santral, bölge çiftçisinin de yüzünü güldürecek.

Yaz dönemlerinde elektrik dağıtım firması ve çiftçiler arasında elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle yaşanan, bazen can ve mal kayıplarına kadar varan sorunların, santral sayesinde en aza inmesi öngörülüyor.

Santral ayrıca hem bölgedeki kıraç toprakların değerlendirilmesini sağlayacak hem de elektrik kesintileri nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçiye çifte kazanç sunacak.

"Türkiye'nin ikinci büyük santrali olacak"

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanma oranının her geçen gün arttığını söyledi.

Son yıllarda öne çıkan yatırımların başında yenilenebilir enerji kaynaklarının geldiğini vurgulayan Aktacir, özellikle uzun vadede yatırımcıların ciddi kazanç elde edebileceğini dile getirdi.

Aktacir, Şanlıurfa'nın güneş enerjisi potansiyeliyle sürekli gündeme geldiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu bölgede güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu hep ifade ediyoruz. Bölgedeki güneş enerjisi potansiyelinin elektrik enerjisine dönüşmesi anlamında yapılan en büyük yatırım bu olacaktır. Bölgedeki özellikle sulama kaynaklı problemlerin giderilmesi adına çok önemli bir kazançtır. Bu yatırımla birlikte güneş enerjisinin doğrudan elektrik üretimine katkısı artırılmış olacak.

Bu potansiyelin değerlendirilmesine baktığımızda Konya Karapınar'dan sonra Türkiye'deki ikinci büyük enerji sahası Şanlıurfa'da olacaktır. Bu sahanın getirileri elektrik kalitesini artıracak ayrıca işletme kurulumu ve üretimi esnasında büyük bir istihdam olanağı da sağlayacaktır. Yine sektöre ilişkin Ar-Ge alanlarının geliştirilmesi noktasında da önemli imkanlar oluşacaktır. Özellikle üniversite olarak bizim yıllardır yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde bu tür yatırımlar için ciddi bir insan kaynağı alt yapısı hazırladık."

HRÜ Mühendislik Fakültesi Termodinamik Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Mehmet Akif İlkhan da 10 yıldır bölgede GES üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Temiz enerji sektörünü oluşturan güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkelerin ekonomileri için ciddi bir lokomotif haline gelmeye başladığını ifade eden İlkhan, enerji tüketiminin yoğun olduğu bir bölgede üretimin olmasının her türlü kazanç sağlayacağını vurguladı.

"Çiftçi her türlü kazançlı"

Viranşehir ilçesinde çiftçilik yapan Salim Koyuncu ise bölgeye GES kurulacak olmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Sık sık enerji kesintileri nedeniyle yıllardır üretimde sıkıntı yaşadıklarını belirten Koyuncu, GES sayesinde, sulama çilesinden kurtulacaklarına inandıklarını dile getirdi.

GES aracılığıyla çiftçinin alternatifinin artacağını anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemizdeki kayıp kaçak oranı düşer. Tek bir dağıtım şirketine bağımlı olmaktan kurtuluruz. Çiftçi, ürününe dilediğince enerji kesintisi olmayacağından su verebilecektir, dolayısıyla bu üretimi de artırır. Çiftçimiz bu sayede önemli bir kazanım elde edecektir. Sürekli patlayan trafo sorunları son bulacaktır. GES, kıraç arazilere kurulacağından boşta olan arsalar da değer kazanacaktır. GES ile bölge çiftçisi her türlü kazançlı çıkacaktır, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.