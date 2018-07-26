Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93920
ALTIN
190.890
DOLAR
4.8384
STERLİN
6.3622
EURO
5.6431
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi

'Saniyede bir ürün satışı yapıldı'

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan, "Saniyede bir ürün satışı yapıldı. Her bir ziyaretin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü Hepsiburada'nın aynı dönemdeki ziyaret trafiğinin yüzde 76'sını mobil, yüzde 24'ünü de web kullanıcıları oluşturdu." dedi.

'Saniyede bir ürün satışı yapıldı'

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan, "Saniyede bir ürün satışı yapıldı. Her bir ziyaretin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü Hepsiburada'nın aynı dönemdeki ziyaret trafiğinin yüzde 76'sını mobil, yüzde 24'ünü de web kullanıcıları oluşturdu." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:26
26 Okunma
'Saniyede bir ürün satışı yapıldı'

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan yaptığı açıklamada, Türkiye'de e-ticaretin hızlı bir şekilde arttığını söyledi.

Hepsiburada'nın yılın ocak-haziran döneminde ortalama 80 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yaptığını dile getiren Erturan, "Saniyede bir ürün satışı yapıldı. Her bir ziyaretin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü Hepsiburada'nın aynı dönemdeki ziyaret trafiğinin yüzde 76'sını mobil, yüzde 24'ünü de web kullanıcıları oluşturdu." ifadesini kullandı.

Erturan, mobil kullanıcı sayılarındaki büyüklüğe de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de mobil penetrasyon oranı yüzde 94,6. Bu da Türk tüketicilerinin cep telefonlarında giderek daha fazla zaman geçirdiğinin ve tüm ihtiyaçlarını oradan karşıladığının bir göstergesi. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini odak noktamıza koyup onların hayatını kolaylaştırma felsefesinden yola çıkarak biz de Hepsiburada mobil uygulamamızı her geçen gün geliştiriyor ve yeniliyoruz. Müşterilerimizin ürünlerimize daha kolay ulaşması, alışverişlerini hızlı ve pratik olarak tamamlamaları bizim için çok önemli."

Hepsiburada'dan yılın ilk yarısında en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategoride temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, anne, bebek ve oyuncak ile telefon ve kitabın yer aldığına dikkati çeken Erturan, Hepsiburada e-ticaretin yıldız ürünlerinin belirlendiği 6 aylık trend raporu verilerinde de en çok satın alınan ürünün bebek bezi olduğunun açıklandığını belirtti.

Erturan, Türkiye'de 23 milyar liralık bir pazar olduğunun öngörüldüğünü vurgulayarak, "Bu pazar senede yüzde 30 civarında bir büyüme kaydediyor. Ağırlıklı olarak elektronik ürünlerdeki pay daha yüksek ama diğer kategorilerde temel tüketimde, giyimde ya da bahçe ürünleri, mobilyada bu pay giderek artıyor. Bazı kategorilerde yüzde birlerde, bazı kategorilerde yüzde 8'lerde, ortalamada da yüzde 4'e geliyor." dedi.

"Doğu Karadeniz'de kitap satışları ön planda"

Doğu Karadeniz'deki e-ticaret rakamlarına da dikkati çeken Erturan, "Doğu Karadeniz güzel bir büyüme yakalamış durumda. Geçen seneden bu yana Doğu Karadeniz'deki satışların e-ticarette, bizim platformumuzda yüzde 85 ile 90 arttığını görüyoruz. Kadın erkek alışverişleri farklılık göstermekte. En çok bizden alışveriş adetsel olarak baktığınız zaman bebek bezi, hırdavat ürünleri gibi ürünlerde ama cirosal olarak baktığınızda telefon, televizyon gibi beyaz eşyalar ön planda." şeklinde konuştu.

Erturan, Doğu Karadeniz'de kitap satışlarının öne çıktığına işaret ederek, "Bu sene bölgede kitap satışımızda büyük bir artış var. O da mutluluk verici . Doğu Karadeniz hem eğitim hem de edebiyat kitaplarında güzel bir artış yakalamış durumda." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HepsiburadaMutlu Erturan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat
Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat
Yazılı medya istatistikleri açıklandı
Yazılı medya istatistikleri açıklandı
Küresel piyasalar ECB kararlarına odaklandı
Küresel piyasalar ECB kararlarına odaklandı
"İran şirketleri, Türkiye'de yatırımlarını artırıyor"
"İran şirketleri, Türkiye'de yatırımlarını artırıyor"
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
Fiat Chrysler'in eski üst yöneticisi Marchionne hayatını kaybetti
Fiat Chrysler'in eski üst yöneticisi Marchionne hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak
Bakan Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak
Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar
Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ