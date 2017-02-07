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"Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "15 Temmuz'da gücünü sandıktan yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul etmeyeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki yeni dönemde de bu güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz" dedi.

"Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "15 Temmuz'da gücünü sandıktan yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul etmeyeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki yeni dönemde de bu güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz" dedi.

07 Şubat 2017 Salı 15:13
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"Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada, zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Artık 2017'ye baktıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm çalkantılara rağmen özel sektörün son bir yılda 155 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı yaptığını, 141 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini, turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar dolarlık döviz geliri elde edildiğini kaydetti.

"Vergi indirimleri isabetli bir adım oldu"

Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen sıkıntılar da bulunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin yüzde 80'i iç tüketimden kaynaklanıyor. Dünya ekonomisi ve küresel ticaret uzun bir süredir yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda iç piyasamızı canlı tutmak daha önemli hale geldi. Unutmayalım ki ekonomi bileşik kaplar gibidir. İstihdam için üretim, üretim için de iç tüketim şart. İleride daha büyük atılımlar yapabilmek için bugün eldekini muhafaza etme zamanıdır. Şimdi iç piyasayı canlı tutma zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerindeki vergi indirimleri bu açıdan isabetli bir adım olmuştur."

Ekonomiye odaklanılması ve reform ateşinin yeniden canlandırılması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Yapısal reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak yeni adımlara ihtiyacımız var. Zira önce Brexit sonra yeni ABD Başkanıyla birlikte dünyada ticaret yatırım ve fon akışı yavaşlıyor. Dışarısı kötüleşirken içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam kesen reyting şirketleri de mahcup olsun utansınlar." diye konuştu.

"En az artı bir istihdam"

Son dönemde Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde yeni adımlar attığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisini düzenli ödeyenlere yönelik vergi indiriminin de gündemde olduğunu ifade etti.

İş dünyasının moralini ve şevkini artıran tüm bu desteklerin ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme kazandıracağına inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu anlamda TOBB olarak son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında nasıl milli bir mücadeleye giriştiyse özel sektörün de 2017'de istihdam yarışı yapması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsilcilerine "Türkiye'nin geleceğine artı bir istihdam sağlamaları" çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu'nun çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araya girerek "bir az" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Biz evlilikte nasıl 'en az üç' diyorsak burada da 'en az bir' dememiz lazım. Eğer bunu başarmamız halinde işsizlik oranının nasıl süratle aşağı indiğini göreceğiz. Bu memleket, vatan, millet bizim, hep beraber buna sahip çıkacağız." diye konuştu.

Bunun üzerine Hisarcıklıoğlu, "Şimdi değiştiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük özelliği içimizden, ticaretten gelen bir kişi olduğu için onunla pazarlık yapma şansımız yok." diyerek, iş adamlarına "Tekrar soruyorum, en az artı bir istihdam sağlamaya hazır mıyız?" dedi. İş adamları da Hisarcıklıoğlu'na "evet" karşılığını verdi.

Güven ve istikrar vurgusu

Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yattığını anlatan Hisarcıklıoğlu, güven ve istikrar olmadığında nasıl krizler yaşandığının görüldüğünü söyledi.

İş dünyası olarak güven ve istikrarın kıymetini iyi bildiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz'da gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul etmeyeceğimizi gösterdik. İstikrara ve demokrasiye sahip çıktık. Önümüzdeki yeni dönemde de bu güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz. Bizlere düşen görev de Türkiye'yi yeniden geleceğe bakan coşkulu bir ülke haline getirmektir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini kullanarak saldıran odakların Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istediklerine de işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan çok açık söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, nasıl saldırırsanız saldırın asla başaramayacaksınız. Biz bir oldukça, el ele omuz omuza verdikçe bizi yenemeyeceksiniz. Siz her saldırdığınızda Türk iş dünyası olarak ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. Devletimizin yanında milletimizin emrinde olacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
TOBBTOBB Türkiye Ekonomi ŞurasıVergi
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