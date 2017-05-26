Sanayide istihdam azaldı

Sanayide iş gücü bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2017 dönemine ilişkin sanayi iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 artış olarak kayıtlara geçti.