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Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi Ciro Endeksi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 arttı

Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi Ciro Endeksi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 arttı

14 Mayıs 2012 Pazartesi 11:41
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Sanayide çarklar dönüyor
ANKARA -  Sanayi Ciro Endeksi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6, bir önceki aya göre ise yüzde 13,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2012 dönemine ilişkin, ''Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri''ni yayımladı.
Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamında yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taş ocakçılığı kısımlarında bulunan iş yerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Mart ayında, 2011'in aynı ayına kıyasla yüzde 13,6, Şubat ayına göre ise yüzde 13,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 21,7 imalat sanayi endeksi ise yüzde 13,3 artış kaydetti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Mart'ta yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 33,5 ile dayanıklı tüketim malı imalatında görüldü.
İmalat sanayi alt sektörlerinin Mart'ta, 2011 yılının aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde ise en yüksek artışın yüzde 35 ile diğer imalatlarda  gerçekleştiği görüldü. Bunu, yüzde 34,1 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı izledi.

Sipariş endeksi 
Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, imalat sanayi kısmında siparişle çalışan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamına giren iş yerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi de Mart ayında 2011'in Mart ayına kıyasla yüzde 16, bir önceki aya göre ise yüzde 13,7 arttı.
Sipariş Endeksinin Mart itibariyle yıllık bazda değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranı yüzde 39,7 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu yüzde 37,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 03:42
Anahtar Kelimeler:
Sanayi
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