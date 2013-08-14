Sanayide çarklar Avrupa'dan hızlı döndü

ANKARA - AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa'da sanayi üretimindeki durgunluk Almanya ve İngiltere ekonomileri dışında devam ediyor. Haziranda AB ülkelerinde sanayi üretimi aylık bazda 0,9, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Aynı dönemde Avro Bölgesi'nde de sanayi üretimi geçen aya göre 0,7 geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 gelişme kaydetti.



Sanayi üretimi, haziran ayında Türkiye'de aylık bazda da yıllık bazda da Avrupa ortalamasının üzerinde arttı. Türkiye'de bu dönemde sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,2 oranında artış kaydetti.



Avrupa'da en hızlı büyüme bir önceki aya göre yüzde 8,7'yle İrlanda, yüzde 5,7'yle Romanya ve yüzde 3,1'le Polonya'da gerçekleşirken onları yüzde 2,5'lik büyümeyle Avrupa'nın lokomotifi Almanya takip etti.



AB ülkeleri arasında yıllık bazda sanayi üretiminin en hızlı arttığı ülkeler ise yüzde 9,6 ile Romanya, yüzde 5,3 ile Polonya ve yüzde 4,7'yle Estonya olurken onları yüzde 4,2'lik büyüme oranıyla Türkiye takip etti. Türkiye, bu artış oranıyla 26 AB üyesi ülkeyi geride bıraktı.



Sanayi üretimi aylık bazda en fazla düşen ülkeler ise yüzde 9,3 ile Güney Kıbrıs, yüzde 4,1'le Hollanda ve yüzde 3,8'le İsveç ve yüzde 2,8 ile Portekiz oldu.



