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Sanayicimiz üretmeye devam ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Sanayicimiz üretmeye devam ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

24 Mayıs 2012 Perşembe 16:34
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Sanayicimiz üretmeye devam ediyor

ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, Merkez Bankası tarafından açıklanan Mayıs ayı Kapasite Kullanım Oranlarını değerlendirdi. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım oranlarının 2011 yılı Mayıs ayında bir önceki ayla aynı seviyede kalarak 74,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Ergün, imalat sanayi kapasite kullanımının bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,5 azaldığını ifade etti.
Türk sanayicilerinin, özellikle Avrupa ülkelerinden birbiri ardına gelen kötü ekonomik haberlere rağmen üretmeye ve ılımlı büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ergün, gelen son kapasite kullanım verilerinin de bu durumu desteklediğini ifade etti. Türkiye'nin, bu yıl da Orta Vadeli Program'da tespit ve ilan edilen senaryolara uyumlu bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Bakan Ergün, şunları kaydetti:
''Türkiye'nin güçlü bir sanayi ve üretim altyapısı vardır. Üretimin temel dinamiklerine baktığımızda sabit sermaye yatırımları hızlanmış ve 2011 yılında yatırımların milli gelire oranı tepe noktasına yaklaşmıştır. İşgücüne katılım bir önceki yıla göre artarken işsizlik oranları düşmektedir. Üstelik işgücünün niteliği de sürekli gelişmektedir. Bunların ötesinde sanayicilerimizin üreticilerimizin iş yapma isteği ve kendine güveni artmış, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada fırsatları kovalar hale gelmişlerdir. İhracatta elde ettiğimiz tarihi başarılar da bunun bir göstergesidir. Bu başarının altında hükümet olarak uyguladığımız kararlı politikalar sayesinde hem ekonomik hem de siyasi istikrar önemli rol oynamaktadır. Artık sanayicilerimiz beklenmedik olaylarla karşılaşmakla korkmadan, yarınına güvenle bakarak ve beklentilerini ona göre oluşturarak karar verebilmektedir.''

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 08:38
Anahtar Kelimeler:
SanayiüretimNihat Ergün
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