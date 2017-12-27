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Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
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Sanayi ürün istatistikleri açıklandı
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ANKARA  

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 otomobil, 179 milyon 370 bin 200 ton hazır beton, 723 bin 837 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 405 bin 132 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi gerçekleştirildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 1 trilyon 45 milyar 754 milyon lira oldu. Bu değer 2015'te 956 milyar 497 milyon lira iken 2014'te 860 milyar 253 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 15,5'i gıda ürünlerinde oldu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayisi ürünleri ve yüzde 9,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

İmalat sanayisinde 2016'da üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük gruplarının toplamı yüzde 71,5 olurken orta-yüksek teknoloji gruplarının toplamı yüzde 25,2'de kaldı.

Bu dönemde imalat sanayisinde üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 45,9'unu ara malların, yüzde 26,4'ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu belirlendi. Enerji ise yüzde 4,3 ile toplam satış değerinde en az paya sahip oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi ürünIstatistikTüik
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