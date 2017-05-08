Sanayi üretimi yüzde 2,8 arttı

ANKARA

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseliş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde martta, 2016'nın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış kaydedildi.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,5 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,7 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mart ayında 136,9 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 133,2 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinin yüzde 3,8 azaldığı, imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 7,7 arttığı görüldü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 6,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 23,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında görüldü. Bu artışı, yüzde 9,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve yüzde 5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. En fazla azalış ise yüzde 9,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5,7 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı izledi.