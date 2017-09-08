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Sanayi üretimi temmuzda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 14,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi.

Sanayi üretimi temmuzda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 14,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi.

08 Eylül 2017 Cuma 11:57
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Sanayi üretimi temmuzda arttı

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına göre yüzde 2,3 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artış gösterdi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artış kaydedildi.

Yüzde 25,6 artış

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 arttı. Temmuzda 136,9 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 108,9 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,7 ile enerjide gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 17,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında görüldü. Bu artışı, yüzde 13,9 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 11,9 ile mobilya imalatı takip etti. 

Aynı dönemde söz konusu sektörlerde en yüksek düşüş yüzde 6,6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 5,4 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 3,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı izledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi üretimiTemmuz
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