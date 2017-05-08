Sanayi üretimi beklentileri aştı

ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretiminin mart ayında piyasa beklentilerini aşıp, güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Öncü göstergeler mart ayında başlayan sanayi üretimindeki artışın, nisandan itibaren daha da hızlanacağını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, yazılı açıklamasında mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttığını bildiren Özlü, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki bir önceki aya göre artışın ise yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Özlü, sanayi üretiminin mart ayında piyasa beklentilerini aşıp, güçlü büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, öncü göstergelerin mart ayında başlayan sanayi üretimindeki artışın nisandan itibaren daha da hızlanacağını gösterdiğine işaret etti. İhracat pazarlarında da hızlı bir toparlanma görüldüğüne değinen Özlü, güven endekslerinin hızla yükseldiğini, kapasite kullanımının ise ciddi şekilde arttığını vurguladı.

"Referandum sonrası beklentiler olumluya döndü"

Sanayi üretiminin hızlı artışına, iç ve dış talebin destek verdiğini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Vergisel indirimler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve KOBİ'lere verilen destekler gibi hayata geçirdiğimiz birçok tedbir, mart ayı itibarıyla etkisini daha belirgin şekilde göstermeye başlamıştır. Bu etki önümüzdeki aylarda daha da artacaktır. Sanayideki bu olumlu hava büyüme beklentilerine de yansımış ve uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme beklentilerini tekrar yukarı yönlü revize etmeye başlamışlardır. Türkiye'de referandum sonrası beklentiler olumluya dönmüştür. Bugün gelinen noktada ülke risk primleri hızla gerilemiş, uluslararası finans çevrelerinde Türkiye ekonomisine ve büyümeye olan güven artmıştır."

Özlü, Türkiye'nin reform dönemlerinde gelir seviyesini hızlı şekilde yükselttiğine dikkati çekerek, tekrar bir reform sürecine girildiğini belirtti. Eğitimden üretime, altyapıdan finansmana kadar başlatılan reform hamlelerinin Türkiye'yi kısa zamanda yüksek gelirli ülkeler arasına sokacağının altını çizen Özlü, Meclise sevk edilecek Üretim Reform Paketi'nin yasalaşmasıyla da üretim hızının artmasına, sanayici üzerindeki yüklerin azaltılmasına katkıda sağlayacaklarını ifade etti.