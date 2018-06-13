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Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:37
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Sanayi üretimi arttı

ANKARA

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. 

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Bu dönemde 115,6 olarak hesaplanan endeks, Nisan 2017'de 110 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,6 arttı. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,3 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayiüretim
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